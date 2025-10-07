La Justicia indemniza con 45.000 euros a un paciente que perdió un testículo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación formalizado por el Sergas contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo que otorgó una indemnización de 45.000 euros a un paciente que perdió el testículo derecho por la deficiente asistencia sanitaria prestada en el Hospital Povisa. De esta manera, confirma el fallo condenatorio en una resolución que tiene fecha del pasado 1 de septiembre y contra la que todavía cabía recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

La sala ya no entra a valorar el fondo del asunto y desestima el caso porque la cuantía que se discute no excede de los 30.000 euros, por lo que no cabe recurso de apelación. En vía administrativa se había reconocido ya una indemnización de 33.323 euros, por lo que la cantidad por la que se litiga se limita a 11.676 euros y no se cumple el requisito formal.