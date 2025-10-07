Juicio a dos vecinos de Fornelos por matar a un jabalí con perros de presa y un cuchillo: «Lo rematamos para que no sufriera más»

Dos vecinos de Fornelos de Montes se sentaron este martes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo acusados de un delito contra la fauna por matar a un jabalí con dos perros de presa y un cuchillo, acción que uno de ellos grabó con un teléfono móvil, colgando después las imágenes en redes sociales. Ese vídeo fue precisamente lo que hizo saltar la alerta y motivó la investigación de la Guardia Civil que ha derivado en este caso, en el que la Fiscalía solicita una pena de 3.000 euros de multa para cada uno de los encausados, además de 3 años y medio de inhabilitación para cazar o pescar: sostiene que aunque tienen licencia de caza, la ley gallega prohíbe cazar de la manera en lo que lo hicieron de noche. Las defensas, mientras, solicitan la libre absolución después de que ambos hombres alegasen que actuaron así después de que el animal irrumpiese en la carretera y quedase muy malherido en un accidente de tráfico.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 13 de diciembre de 2021 en la zona de Vilán. Uno de los acusados declaró que ese día, cuando conducía en dirección a su trabajo, el jabalí irrumpió en la carretera, colisionando con su coche, saliendo después despedido hacia el carril contrario, donde otro vehículo impactó con el animal. A raíz de los golpes, relató, el jabalí sufrió graves heridas, quedando con la columna y las patas traseras rotas. Ante esta situación, ahondó en que llamó al otro acusado para «dar muerte» al animal, que se había movido hacia la zona de maleza pegada al asfalto y estaba «muy herido». Reconoció que, tras el siniestro y pesa a esa situación con el jabalí, no llamó ni a la Guardia Civil de Tráfico ni al Seprona.

El otro encausado declaró que efectivamente recibió la llamada telefónica y que fue con los dos perros y el cuchillo «para rematarlo». «Lo hice para que no sufriera más. Tengo licencia de caza y lo que hice está permitido. Llevo cazando toda la vida», defendió, reconociendo en todo caso que uno de los canes que llevó, al que llevaba a ese tipo de caza por primera vez, sufrió cortes y shock por estrés durante el ataque al jabalí.

Frente al testimonio de los acusados, un agente medioambiental y dos guardias civiles que llevaron este caso pusieron en duda que se hubiese producido ese accidente de tráfico y negaron que, a la luz de las imágenes del vídeo, el jabalí estuviese herido. «No da la impresión de que esté herido porque se defendió de los perros y se desplazaba y movía perfectamente», dijo un agente, señalando que cazar de noche está prohibido según la Ley de Caza de Galicia. «Se necesita una autorización expresa de la Xunta para ello».

Sobre el accidente de tráfico puesto en cuestión, varios vecinos de Fornelos aseguraron en el juicio que sí existió. «Vi como [el animal] chocó contra el coche, al conductor no le dio tiempo a reaccionar. El jabalí se escapó a rastras», dijo un hombre que agregó que de hecho el animal también impactó con su vehículo. El dueño de un taller aportó un presupuesto sobre la reparación del vehículo del acusado, indicando que se hallaron restos de cerdas de jabalí en la defensa delantera y en las ruedas.

Finalizada la prueba, la fiscal mantuvo su petición de condena. «No se puede cazar a un jabalí por la noche con cuchillo y perros, se requiere autorización de la Xunta», manifestó, señalando que si bien el accidente de tráfico pudo existir, el animal no tenía heridas graves a la luz de lo que se ve en la grabación. «El animal se movió, corrió y se revolvió», sostuvo.

Las defensas, mientras tanto, consideran que la obligación de los acusados era la de rematar al animal. «Fue muy noble lo que hicieron», sostuvieron, señalando que así evitaron que el jabalí sufriese o que, en el estado en el que se encontraba, volviese a introducirse en la carretera con el riesgo de causar más accidentes de circulación. «Es normal que se moviese durante el ataque, son animales que tienen gran fuerza aunque se estén muriendo», agregaron.

Uno de los abogados aprovechó para hablar de la problemática de los siniestros con estos animales en Galicia, culpando a las comunidades de montes de Galicia de no limpiar la maleza que «llega al borde» de la carretera propiciando este tipo de accidentes.