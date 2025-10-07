Fines de semana llenos en los restaurantes hasta diciembre por las cenas de empresa

En Vigo, ya no sorprende encontrarse a operarios colocar las luces de Navidad a golpe de agosto. Y es que el vigués es tremendamente previsor de cara a esta festividad, previsión que también se ha hecho extensible a las cenas navideñas de empresa. Son varios los restaurantes y hoteles de la ciudad que tienen ya «complicado» admitir reservas para los fines de semana de noviembre y diciembre. «Entre semana sí tenemos más disponibilidad, no hay tanto problema, pero para sábados y domingos ya estamos casi completos. Por ejemplo, las empresas que celebran en diciembre su cena repiten con nosotros y ya se guardan la fecha de un año para el otro. Así ya dejan bloqueado ese día», explican desde el Hotel Áttica 21, en la playa de Samil.

Similar situación se vive en las agendas del Hotel NH, en el céntrico entorno de Montero Ríos. «Contamos ya con bastantes reservas; e incluso tenemos ya varios fines de semana completos. El del 12 y 13, y 19 y 20 de diciembre están muy solicitados», comentan desde el negocio hotelero.

También el Hotel Bahía, en Cánovas del Castillo, tiene agendadas a falta de varios meses para el grueso de estas celebraciones, cenas, y también comidas, de navidad para los trabajadores de empresas en sus salones.

Cena y menú cerrados

La gran mayoría, explican los responsables de la gestión de eventos y reservas de estos hoteles se decantan por cenas, «aunque también tenemos algunas comidas», y sobre todo por menús cerrados. A pesar de la alta variedad de espacios gastronómicos con los que cuenta la ciudad, lograr disponibilidad y sobre todo el espacio para albergar un notable número de comensales es lo que mueve a las empresas a reservar con una antelación superior a los dos meses. «Nosotros contamos con tres salones de eventos; el más grande tiene capacidad para 364 personas; luego ya tenemos uno para 120 y otro para 90 comensales», cuentan desde el Áttica de Samil.

Aunque este año todavía no se ha hecho oficial la fecha concreta, se espera que el encendido de luces tenga lugar a mediados del mes de noviembre, como sucede cada año. Pero pese a que aún queda mucho tiempo, prácticamente un mes y medio, en la hostelería ya se empiezan a preparar para la que es la época de más facturación de todo el año. Y es que son varios los restaurantes que ya tienen publicitado sus menús de navidad. Uno de los más precoces ha sido el restaurante Palo Palo, ubicado en Churruca, que hace ya una semana ha sacado sus tres menús especiales para las tradicionales comidas y cenas de amigos y empresa de navidad.