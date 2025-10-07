La empresa Probiser se postula para el servicio de Axuda no Fogar
La empresa Grupo Probiser ha logrado la máxima puntuación para convertirse en la concesionaria municipal del servicio de Axuda no Fogar para los próximos tres años . El actual contrato finaliza el 1 de diciembre de 2025, momento en el que, según las cláusulas de la licitación, entraría en vigor esta nueva empresa. En Vigo, son más de 1.200 los usuarios.
El grupo Probiser se ha impuesto a otros cinco licitadores para ostentar un contrato por valor de 49,5 millones de euros. El servicio de Axuda no Fogar (SAF) tiene por finalidad la prestación «de un conjunto de atenciones a las personas o familias en su domicilio desde una perspectiva integral y normalizadora para facilitar su desarrollo personal y la permanencia en su contorno habitual, especialmente en aquellas situaciones en las que tengan limitada su autonomía u otras situaciones de riesgo social para las que resulte un recurso idóneo». El horario de prestación del servicio será de 07.00 a 22.00 horas, todos los días.
El acceso por parte de los usuarios será «prioritario y directo» para las personas que tengan reconocida la situación de dependencia dentro del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
