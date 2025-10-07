Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Jorge Garnelo
Vella: «La sostenibilidad económica importa tanto como la ambiental»
La Política Pesquera Común (PPC) es la Biblia del sector del mar en la Unión Europea. En ella se establecen las normas por las que se rige la actividad —tanto la pesca como la acuicultura—, y su principio fundamental parte del equilibrio de los tres pilares sobre los que se cimienta —medioambiental, social y económico— con el objetivo de promover una gestión eficaz de los recursos. Se trata de una cuestión que recibe un trato desigual desde Bruselas a ojos de la flota europea, española y gallega, que no se cansa de denunciar el desequilibrio entre la primera pata —la verde— y las dos restantes —vinculadas al empleo y la generación de la riqueza en las comunidades costeras, pero también a la seña de identidad de numerosas regiones que, como Galicia, tienen por cada barco no solo un medio de vida, sino un símbolo cultural que desde hace ya varias décadas avanza hacia su desaparición—. «No podemos permitir que una de estas tres dimensiones crezca a expensas de las otras dos», advirtió ayer el excomisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, en el marco del XIII Congreso de Conxemar, la FAO y el MAPA. Lo dijo en un momento en el que la actual PPC se encuentra en proceso de evaluación —no en vano; hay que recordar que lleva más de una década sin actualizarse— y en el que toda la cadena de valor urge adaptarla a los desafíos presentes y futuros.
Atracan con armas una sucursal bancaria de O Porriño y dejan atados a los empleados
Dos hombres que iban con el rostro tapado y llevaban armas de fuego —se desconoce si simuladas o reales— irrumpieron alrededor de las 13:45 en una sucursal bancaria de O Porriño y se llevaron una cantidad sin concretar de dinero.
Carmen Villar
La Fiscalía gallega, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año
En Galicia, el informe de la Fiscalía gallega da cuenta de 75 delitos relacionados con el acoso escolar durante el año pasado que llegaron a la institución. La inmensa mayoría afectan a la provincia de Pontevedra, que acapara medio centenar de situaciones. En Ourense constan 24 y en Lugo, solo una. No aparece, sin embargo, ningún caso asociado a A Coruña, a pesar de que esta provincia, por concentrar una mayor proporción de población, suele ocupar el podio en todos los capítulos de infracciones relacionadas con menores de edad.
El líder del PP: “No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”
“Se ha perdido el común denominador que permite hablar de la existencia de una comunidad. Esto pasa en muchas naciones en Europa, y es que es difícil reforzar la identidad europea cuando está en duda la de los estados que la integran”, aclaró. Por ello, señaló, “hay que echar a bajo el muro que desde hace años divide artificialmente a los ciudadanos”.
“Vamos a reparar España”, subrayó. “¿En qué estamos trabajando? No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”, sostuvo.
El «seguimiento masivo» de la huelga de médicos para quirófanos en el Álvaro Cunqueiro
El «seguimiento masivo» que, según los convocantes, está teniendo la huelga de médicos convocada para este viernes ha paralizado los quirófanos del hospital Álvaro Cunqueiro, salvo los oncológicos y los de urgencias. La Consellería de Sanidade sitúa en el 23,5% la participación en el conjunto de Galicia.
En el caso de Vigo, hubo seguimiento masivo en los quirófanos del Cunqueiro, especialmente por el servicio de Anestesia, donde casi no acudió ningún facultativo salvo los de mínimos. Eso conllevó que solo se llevaran a cabo siete cirugías de mañana: seis tumores y una fractura. En el Meixoeiro también han secundado el paro todos los anestesistas, por lo que se esperan resultados similares.
Juan Carlos Álvarez
El Celta se reconoce al fin
El equipo vigués remonta al PAOK para lograr el primer triunfo de la temporada en el regreso de Europa a Balaídos ocho años después. Los goles de Aspas, Borja Iglesias y Williot hicieron justicia al buen partido del cuadro de Giráldez.
Alberto Leyenda
Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
El «atasco» que un técnico de Stellantis FCA, con un 37% de discapacidad declarada por problemas de movilidad, se ha encontrado en los servicios públicos ha derivado en una situación kafkiana. Tras años de esperas en el Sergas y de pelea burocrática en varios frentes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acaba de declararlo en incapacidad permanente total, es decir, que no puede realizar su trabajo habitual, que ejecuta en régimen de teletrabajo al 100%, pero sí podría acceder a otros empleos.
Elena Villanueva
La Policía Nacional condecora a Abel Caballero en el día de su patrón
Decenas de agentes, autoridades civiles y militares y miembros de la judicatura gallega y viguesa participan de los actos del patrón de la Policía Nacional, que celebra en Vigo su acto central en el que se imponen los distintivos y condecoraciones a figuras representativas del Cuerpo por su entrega, dedicación y actuación reseñable en el ejercicio de sus funciones.
Ana Blasco
África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
Es la primera niña nacida en Galicia tras practicarle a su madre, durante el embarazo, una cirugía de aorta con parada circulatoria controlada. Una operación de emergencia en la que fallecen uno de cada cuatro pacientes. Tras pasar 30 minutos sin riego sanguíneo en la placenta, nacer sana y evolucionar bien, en el Cunqueiro todos conocen a África como la niña milagro.
Ana Blasco
El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
Los radiólogos sostienen que ya se han aplicado protocolos similares con «cero éxito» y cifran en un 80% el aumento de las TC urgentes desde la apertura del Álvaro Cunqueiro.
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas