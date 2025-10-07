Más de 180 viajes del Imserso para los jubilados de Vigo y provincia: estas son las fechas de todos los destinos a precios reducidos

Mañana 8 de octubre es uno de los días más esperados por miles de pensionistas de la comunidad gallega. Este miércoles a primera hora comienza la reserva de viajes del Imserso en Galicia. Será, como de costumbre, una carrera de fondo con un objetivo claro: conseguir el viaje esperado, sobre todo en lo que a destino se refiere. Canarias, una vez más, será de los más codiciados. Y, aunque la venta no ha comenzado, hoy se pueden conocer ya todos los destinos, fechas, estancias e incluso aeropuertos de los que saldrá cada viaje que las dos concesionarias (Turismo Social y Mundicolor) han programado para los jubilados de la provincia de Pontevedra. Este año, además, con una programación inusual de chárter en Peinador que permitirá salir de Vigo en multitud de viajes.

Este año, además, hay nuevos precios de los viajes del Imserso y varias novedades. Como siempre, el precio varía en función del lugar elegido y de la duración de la estancia, pero este año se introduce una novedad para las pensiones más bajas: una tarifa plana de 50 euros para la que se ofertan 7.447 plazas. Para el resto de plazas, los precios irán desde los 224 euros para estancias de 8 días en las categorías Costa peninsular o insular, hasta los 453 euros si se escoge una estancia más larga y que incluya el transporte.

¿Qué viajes del Imserso habrá para los jubilados de la provincia de Pontevedra? Como cada año, serán los pensionistas del primer turno (8 de octubre) los que tengan más opciones de lograr el destino deseado. El jueves 9 será la segunda tanda de venta en Galicia y, el día 10, se abrirá ya toda la oferta que sobre a nivel nacional para los pensionistas de todas las provincias.

Este año el aeropuerto de Vigo tendrá además un papel importante. De los más de 180 viajes programados hay 86 que saldrán de la terminal olívica, muchos de ellos (más de 50) en vuelos chárter de Iberojet, Smartwings o Air Nostrum. Además, habrá otras salidas de Peinador, principalmente hacia la costa catalana, en vuelos regulares de Vueling.

De la oferta total de viajes del Imserso con transporte, hay otros 47 viajes que serán desde el aeropuerto de Santiago e incluso 6 se ofrecerán desde A Coruña. Los restantes, la mayoría de Turismo de Naturaleza o Circuitos Culturales, por varias ciudades de España, serán en autobús, a excepción de varios a Sevilla o Cataluña.

Listado completo de viajes del Imserso

A continuación desgranamos todos los viajes del Imserso a los que pueden optar a partir de mañana todos los jubilados de la provincia de Pontevedra. Se clasifican por destino, estancvias (5, 6 8 o 10 días), aeropuerto de salida (para los viajes en avión) y fechas en las que se podrán contratar

Desde el aeropuerto de Vigo

Foto de archivo de un avión para viajes del Imserso en el aeropuerto de Vigo. / Marta G. Brea

Islas: Canarias

Tenerife

Puerto de la Cruz (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Smartwings): 21* y 30 de marzo; 8, 17 y 26 de abril; 6, 14 y 23 de mayo y 1 de junio de 2026.

*Vuelo de ida desde Lavacolla y vuelta por Peinador.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 24 de febrero.

Fuerteventura

Costa Calma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 18 de marzo y 6 de abril.

Caleta de Fuste (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 11 de febrero.

Islas: Baleares

Mallorca

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 3, 21 de marzo; 4, 11 y 18 de abril.

Magalluf (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 2 de mayo.

Magalluf (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 23 de febrero, 4, 13, 15, 22 y 31 de marzo; 1, 8, 9, 18 y 19 de abril (algunos aviones regresan a A Coruña).

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de marzo.

Alcúdia (8 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 9 de mayo.

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 31 de octubre; 11, 16 de abril

Alcúdia (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 25 de abril y 4 de mayo.

Palmanova (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 de marzo.

Palmanova (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 2 de junio.

Playa de Palma (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17, 24 y 31 de marzo; y 7 de abril.

Playa de Palma (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 16 de febrero.

Santa Ponsa (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 7 de noviembre.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 3 y 10 de febrero.

El Arenal (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 17 y 24 de febrero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Air Nostrum): 25 de enero.

El Arenal (10 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 29 de octubre; 9 y 18 de noviembre; 22 y 31 de diciembre; 9, 18 y 27 de enero.

Playa del Muro (10 días) desde el aeropuerto de A Coruña (Vueling): 6 de abril.

Costas: Alicante

Guardamar del Segura (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 12, 18 y 19 de noviembre.

Guardamar del Segura (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Torrevieja (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 28 de febrero; 9 y 18 de marzo.

Finestrat (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 18 de marzo.

Benidorm (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Benidorm (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9 y 18 de marzo; 5 y 14 de abril.

Albir (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 de noviembre.

Albir (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Almería

Roquetas de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre; y 3 de diciembre.

Roquetas de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 9, 18 y 27 de marzo; 5 y 14 de abril.

Aguadulce (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 25 y 26 de noviembre.

Costas: Barcelona

Malgrat de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Girona

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Vueling): 2*, 12, 19 y 26 de febrero; 7 de marzo; 7 y 14 de mayo.

Lloret de Mar (8 días) desde el aeropuerto de Santiago (Vueling): 10 y 17 de febrero; 3, 10, 14 y 17 de marzo.

Lloret de Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet o Vueling): 19 y 28 de febrero; 3, 9, 15 y 18 de marzo; 25 de abril y 4 de mayo.

Costas: Tarragona

Comarruga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 19 y 28 de febrero; 8, 17 y 26 de mayo.

La Pineda Vilaseca (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 14 de abril.

Costas: Castellón

Oropesa del Mar (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 12 y 19 de noviembre.

Oropesa del Mar (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 5 de abril.

Costas: Murcia

La Manga (8 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 4 y 11 de noviembre.

La Manga (10 días) desde el aeropuerto de Vigo (Iberojet): 27 de marzo.

Circuitos Culturales

Estancias de 6 días en:

Pineda del Mar desde Vigo (Vueling): 10 de abril.

Comillas en autobús: 13 de febrero.

Ponferrada en autobús: 15 de noviembre; 13 de diciembre; 17 y 31 de enero; 21 de febrero y 21 de marzo.

León en autobús: 26 de octubre; 2 y 15 de noviembre.

Gijón en autobús: 15 de marzo.

Candas en autobús: 16 de noviembre; 25 de enero; 15 de febrero y 15 de marzo.

Palencia en autobús: 22 de febrero y 26 de abril.

Sanlucar la Mayor (Sevilla) desde Santiago (Vueling): 14 de diciembre y 6 de febrero.

Soria en autobús: 18 de enero (completo).

Valladolid en autobús: 30 de noviembre y 11 y 19 de enero

Turismo de Naturaleza

Estancias de 5 días en:

Ponferrada en autobús: 22 de noviembre; 13 de diciembre; 24 de enero; 14 de marzo y 11 de abril.

Candas en autobús: 9 y 23 de febrero; 9 de marzo; 6 y 13 de abril.

Candas en autobús: 2 de marzo; 4 de mayo y 21 de junio.

Santa Marta de Tormes (Salamanca) en autobús: 22 de marzo.

La Alberca (Salamanca) en autobús: 17 y 30 de noviembre; 15 de diciembre; 2 de febrero y 26 de abril.