El Concello colaborará con la UVigo para ubicar una residencia de estudiantes en la ciudad

El alcalde vigués se compromete a colaborar con la Universidad en su intención de contar con una residencia de estudiantes en la ciudad. Caballero se reunió ayer en Praza do Rei con el rector Manuel Reigosa y su responsable de Planificación y Sostenibilidad, Félix Quintero. Ellos le transmitieron su interés por incrementar la actual oferta de alojamiento para estudiantes ante la escasez de alternativas y la falta de precios asequibles y el regidor les trasladó que el Concello cooperará en la búsqueda de suelo.

Representantes de la UVigo participaron recientemente en la reunión de trabajo mantenida por las ministras de Ciencia y Vivienda con las universidades públicas. Diana Morant e Isabel Rodríguez instaron a estas instituciones a convertirse en «promotoras de residencias que sean accesibles a través de suelo público con financiación pública».

Poco después, el rector Reigosa, en declaraciones a FARO, descartaba esta opción y se mostraba más partidario de colaborar con los concellos y que las autoridades competentes en materia de vivienda los dotasen de suelo.

En este sentido, las ministras también se pusieron a disposición de los campus para impulsar un plan de prospección conjunto entre universidades, comunidades y ayuntamientos para identificar de manera coordinada los suelos públicos disponibles y evaluar su potencial para viviendas o alojamientos. El objetivo es que el acceso a la universidad no esté bloqueado para familias y jóvenes por motivos relacionados con el coste de la vivienda.