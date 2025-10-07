Cerco a los Uber sin licencia en Vigo: la Policía Local despliega controles en Conxemar

La Policía Local ha desplegado varios controles en los accesos a Conxemar –donde se están produciendo importantes retenciones de tráfico– para denunciar a los VTC que están operando en Vigo sin licencia (Uber principalmente).

El aumento de viajes de VTC coincidiendo con los tres días de Conxemar era algo previsto. A mayores, y según ha podido saber este periódico, la Policía Local de Vigo dispone ya desde hace unos días de una aplicación que les permite conocer a ciencia cierta no solo el origen y el destino del viaje que están realizando en ese momento, sino también un histórico. Por ello, a todos aquellos que están realizando viajes urbanos sin licencia se les estaría denunciando e inmovilizando.

Al menos uno de los controles que se está realizando hoy se ha desplegado en la avenida del Aeropuerto. Pero no será el único.

De hecho, entre algunos taxistas se barajaba movilizarse hoy en las inmediaciones del Ifevi para protestar por la presencia de los VTC en Vigo sin licencia. De hecho, y a pesar de varias decenas de expedientes abiertos por el Concello, continúan operando en Vigo.

La Asociación Provincial de Autopatronos del Taxi de Vigo elevó ya tanto al Ayuntamiento como a la Xunta de Galicia un escrito en el que reclamaban que la Policía y la Guardia Civil desplegada durante la semana de Conxemar inmovilizaro a todos los Uber que encuentren transportando pasajeros, recordando que el Ifevi pertenece a Vigo y, por tanto, no pueden hacer viajes entre cualquier punto de la ciudad y el recinto ferial. Al menos la Policía Local sí ha desplegado controles.

A mayores, los taxistas sospechan que numerosos VTC que operan en otros municipios de la provincia de Pontevedra estarán operando esta semana de Conxemar en Vigo ante la elevada demanda de desplazamientos que habrá.