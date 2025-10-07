El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente

La tramitación urbanísta del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del denominado ámbito SUNC-810 Recaré-Ferreiras, que prevé desarrollar un nuevo complejo comercial en Bembrive en uno de los márgenes de la A-55 y que está ahora mismo en exposición pública para pasar el examen ambiental de la Xunta, prevé importantes mejoras en el ámbito de la movilidad en el tramo de la autovía Vigo-Porriño, tal y como detalla el completo estudio de tráfico incorporado al documento.

Así, recogiendo las conclusiones de los informes favorables del Ministerio de Transportes, la ordenación urbanística de los más de 70.000 metros cuadrados contemplada en el PERI y el consiguiente incremento de circulación que se prevé con el futuro complejo comercial obliga a garantizar la movilidad e incrementar la seguridad de una autovía con un trazado sinuoso y peligroso.

Propuestas para mejorar la movilidad en la A-55. / Fdv

Así, el proyecto contempla la eliminación de dos accesos a la A-55, uno por sentido, en los puntos kilométricos 3,300 en sentido Porriño y 3,600 en dirección Vigo, dos entradas marcadas por la inexistencia de espacio para acelerar y que obligan a incorporarse a los vehículos directamente a los carriles de la autovía. Para reemplazar la pérdida del acceso hacia Porriño, se contempla la creación de uno nuevo 500 metros más adelante, en las proximidades del CEIP Mosteiro, donde ahora solo hay un vial para abandonar la A-55 hacia Bembrive, que sufriría también una importante mejora, al igual que los viales locales del entorno, con la construcción de nuevas rotondas. Las actuaciones, además, cuentan ya con el diseño del futuro túnel de la A-52 desde Mos que conectará con la A-55 en Baruxáns.

Por otro lado, el plan de movilidad contempla actuar también en los enlaces propios hacia la futura zona comercial, con un nuevo carril de salida desde la A-55 en ambos sentidos y la mejora de la carretera actual con la construcción de dos turborrotondas que habilitarán carriles exclusivos para el nuevo complejo, evitando así los cuellos de botella.

Además, para garantizar una fluidez adecuada, se contempla la construcción de un nuevo paso superior sobre la A-55 de tres carriles que dará acceso directo al centro comercial.