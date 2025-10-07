El BNG reclama mano dura contra Uber en la feria

El BNG se ha hecho eco de los temores del sector del taxi, que prevé una ofensiva de Uber en Conxemar, y ha pedido al Gobierno local que tome «todas las medidas necesarias» para impedirlo. «Sus coches siguen operando de manera impune riéndose del Concello, ocasionando un grave perjuicio a un servicio de transporte regulado, y todo en beneficio de una gran corporación trasnacional», denunció el portavoz de los nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas.