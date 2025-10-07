Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG reclama mano dura contra Uber en la feria

R. V.

El BNG se ha hecho eco de los temores del sector del taxi, que prevé una ofensiva de Uber en Conxemar, y ha pedido al Gobierno local que tome «todas las medidas necesarias» para impedirlo. «Sus coches siguen operando de manera impune riéndose del Concello, ocasionando un grave perjuicio a un servicio de transporte regulado, y todo en beneficio de una gran corporación trasnacional», denunció el portavoz de los nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas.

