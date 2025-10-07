El BNG reclama mano dura contra Uber en la feria
El BNG se ha hecho eco de los temores del sector del taxi, que prevé una ofensiva de Uber en Conxemar, y ha pedido al Gobierno local que tome «todas las medidas necesarias» para impedirlo. «Sus coches siguen operando de manera impune riéndose del Concello, ocasionando un grave perjuicio a un servicio de transporte regulado, y todo en beneficio de una gran corporación trasnacional», denunció el portavoz de los nacionalistas, Xabier Pérez Igrexas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas