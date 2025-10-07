Congestión de tráfico en la AP-9 y la Avenida del Aeropuerto hacia Conxemar

La celebración de la 26º edición de la feria internacional de productos del mar congelados Conxemar está provocando importantes retenciones de tráfico hacia Ifevi, tanto en los dos accesos hacia el recinto ferial desde la autopista AP-9, donde hay ya colas kilométricas que alcanzan incluso los túnles de Candeán y A Madroa; como en la avenida del Aeropuerto. En ambos viales la circulación está siendo más lenta de lo habitual dado al elevado número de vehículos que se dirigen a primera hora a la inauguración de la feria.

Aunque se ha activado un plan de tráfico similar al de los dos últimos años con el que se prevé mitigar colapsos de otras ediciones, las limitaciones que tienen los accesos hacia Ifevi y también hacia el aeropuerto de Vigo impiden que el tráfico pueda ser fluido cuando coinciden miles de vehículos en una franja muy corta de tiempo, como ocurre en el día de hoy.

Las primeras colas de vehículos se están registrando en la autopista AP-9 a la altura de las dos salidas hacia Ifevi. De hecho, los vehículos pesados de más de 3.000 kilos tienen prohibido utilizarlas durante los tres días de Conxemar. A mayores, la entrada que hay en este punto hacia la autopista se ha cerrado y se ha cambiado de sentido hacia Ifevi para ampliar el embudo que se produce en este punto y que la salida hacia Conxemar tenga mayor capacidad.

Retenciones hacia el Ifevi en la AP-9 por la celebración de Conxemar. / Antonio Pinacho

También comienzan a haber problemas de tráfico en la avenida del Aeropuerto hacia Ifevi y en la rotonda de «la avioneta», uno de los puntos más críticos, ya que en ella confluyen buena parte de los vehículos que van hacia Conxemar desde la AP-9 y los que llegan por la avenida del Aeropuerto. De hecho, la Concejalía de Tráfico del Concello de Vigo informa a través de su página web que la circulación en este punto está siendo «muy lenta». A mayores, en estos dos viales confluyen también todas las personas que van a tomar algún vuelo en Peinador o que han aterrizado hoy en la terminal olívica.

Plan de tráfico Conxemar

La 26º de edición de la feria internacional de productos del mar congelados Conxemar aha alterado la circulación en todo el entorno de Ifevi, tanto en la autopista AP-9 y en todo el entorno del como en los accesos al recinto ferial y al aeropuerto de Peinador. Un plan de tráfico que se ha puesto en marcha hoy y que se repetirá mñana y el miércoles por la mañana con el objetivo de mitigar los habituales atascos.

Similar a l plan de tráfico testado en 2023 y 2024, en el dispositivo han participado en el dispositivo participan Ifevi, Audasa, el Ministerio de Transportes, Aena, la Policía Local de Vigo y Mos, la Guardia Civil y Conxemar con el objetivo de tratar de reducir una problemática que es endémica; en Conxemar, pero también en otros eventos multitudinarios que se celebran en el recinto ferial.

Plan de tráfico de acceso al IFEVE durante Conxemar 2024. / FDV

Corte de tráfico en la AP-9

Una de las medidas del plan de tráfico de Conxemar 2025 es el cierre de la entrada 157 hacia la autopista AP-9 desde la avenida del Tranvía. Este tramo de acceso a la AP-9 pasa a ser de sentido único hacia el Ifevi para ganar capacidad hacia el recinto ferial y ganar fluidez en los accesos tanto la feria como al propio aeropuerto de Vigo para todos aquellos conductores que lleguan desde la autopista.

A mayores, y para descongestionar esta salida y permitir un acceso exclusivo de expositores con pase de parking hacia el aparcamiento –para los que lleguen por la AP-9 desde Puxeiros– se ha habilitado un ramal para que puedan entrar de forma directa al estacionamiento desde la rotonda ubicada a los pocos metros de abandonar la autopista.

El plan de tráfico por Conxemar incluye también el corte de la salida 157 de la AP-9 para los transportes pesados que superen los 3.500 kilos. Los conductores de estos vehículos deberán buscar recorridos alternativos.

Avenida del Tranvía

La avenida del Tranvía también se corta quedando anulada en sentido ascendente desde el cruce con la avenida Santa Mariña, donde se ha habilitado una glorieta para que los vehículos que suban por ella puedan girar hacia la avenida del Aeropuerto o realizar un cambio de sentido.

Accesos y salidas desde Ifevi

El acceso al Instituto Ferial de Vigo desde la rotonda de la «avioneta» solo se permite para aquellos vehículos autorizados, taxis y autobuses. Los expositores que dispongan de pase de parking podrán acceder a través del ramal que estará señalizado.

El plan de tráfico por Conxemar recomienda también varios desvíos para salir de Ifevi:

En dirección Vigo se fija la N-556 (avenida del Aeropuerto).

se fija la N-556 (avenida del Aeropuerto). En dirección a la AP-9 se establece la PO-8015 hacia Mos y el alto de Puxeiros, desde donde se puede enlazar con la AP-9 en ambas direcciones y también con la A-55.

Aparcamiento gratuito

Habrá más de 1.400 de aparcamiento gratis en Conxemar 2024. / FDV

Además de los aparcamientos habituales, Conxemar ha establecido más de 1.000 plazas de parking gratis en el estacionamiento del aeropuerto y otros 400 que ha dispuesto Ifevi en el aparcamiento VigoParking.

Horario de los cortes de tráfico

Todos estos cortes, cambios y restricciones de tráfico por Conxemar 2025 se aplicarán los días 7, 8 y 9 de octubre desde las 7.30 hasta las 14.00 horas. En cualquier caso, el horario podría alargarse, ya que queda supeditado a que la circulación en el entorno del Ifevi recupere la normalidad.