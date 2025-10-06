Las visitas a los museos medraron un 41% en verano

Talleres, campamentos, charlas, conciertos, conferencias, exposiciones o visitas guiadas. La cultura tiene tantas formas de expresarse como posibilidades ofrecen los centros para explotarla. Así lo constata el aumento de visitantes en la Red de Museos Municipales de Vigo, que durante el pasado verano elevó más de un 41% el número de visitantes a sus instalaciones al incrementar el tipo de iniciativas que se desarrollan en ellos.

Durante este trimestre se registraron 50.470 visitantes en los siete edificios que la componen, cifra muy superior a los 34.579 y 35.617 de los dos anteriores veranos. Y es que además de las playas, estas instalaciones supusieron todo un refugio climático y de ocio ante las elevadas temperaturas que golpearon Vigo durante el periodo estival. Una vez más fue el mes de agosto el de mayor trasiego con 20.335 visitantes. La celebración de la Noite Branca concentró alrededor del 25% de los mismos gracias a su renovada oferta con talleres, conciertos y conferencias a cargo de autores de primer nivel.

"Seguimos mejorando los museos con actividades para todas las edades y para toda la ciudadanía", reseña el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ante la remontada que está viviendo este departamento una vez superado el ecuador de esta legislatura.

En esta ocasión ha sido el Quiñones de León el líder de la clasificación con 16.960 visitantes en estos tres meses. La celebración del centenario de la donación del pazo a la cuidad y los conciertos en sus jardines resultaron clave para su crecimiento. En el caso del MARCO, segundo clasificado este verano con 13.795 visitas repartidas de forma casi exacta durante estos meses, destacaron los campamentos de verano para niños. El podio lo completa la Casa das Artes, tradicional vencedora anual gracias al Belén Monumental que tiene en navidad, que se queda en 6.181 visitas. A la espera de su reconversión en el Museo de Historia de Vigo, el Verbum anota otros 5.317 gracias a su privilegiada ubicación en Samil.

Completan el listado la Casa Galega da Cultura (1.809), la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (4.971) y el Museo Liste-Etnográfico de Vigo con 1.437 visitantes en total.