«Viking Saturn», escala de estreno
A bordo de la expedición viajan más de 800 personas, la mayoría de EE UU
El puerto de Vigo dio este domingo su primera bienvenida al moderno crucero noruego Viking Saturn perteneciente a la joven y pujante flota de Viking Line, en el que viaja una expedición de 811 cruceristas de mayoría estadounidense en crucero de una semana entre Londres y Barcelona. El viaje contempla una extensión opcional de doce días desde la ciudad Condal hacia puertos de la Costa Azul francesa, la Toscana italiana, la isla griega de Corfú y los puertos croatas de Split y Dubrovnik, con desembarque en Venecia.
Con 47.842 TRB y 227 metros de eslora, el Viking Saturn fue estrenado en 2023 y viaja tripulado por 470 trabajadores, según informó la agencia Pérez y Cia. Como manda la tradición, a bordo se celebró la protocolaria bienvenida a los mandos de la nave, encabezada por sendas representaciones del Puerto y de la agencia consignataria, acto en el que se intercambiaron las tradicionales metopas.
