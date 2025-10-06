«Viking Saturn», escala de estreno

El puerto de Vigo dio este domingo su primera bienvenida al moderno crucero noruego Viking Saturn perteneciente a la joven y pujante flota de Viking Line, en el que viaja una expedición de 811 cruceristas de mayoría estadounidense en crucero de una semana entre Londres y Barcelona. El viaje contempla una extensión opcional de doce días desde la ciudad Condal hacia puertos de la Costa Azul francesa, la Toscana italiana, la isla griega de Corfú y los puertos croatas de Split y Dubrovnik, con desembarque en Venecia.

Con 47.842 TRB y 227 metros de eslora, el Viking Saturn fue estrenado en 2023 y viaja tripulado por 470 trabajadores, según informó la agencia Pérez y Cia. Como manda la tradición, a bordo se celebró la protocolaria bienvenida a los mandos de la nave, encabezada por sendas representaciones del Puerto y de la agencia consignataria, acto en el que se intercambiaron las tradicionales metopas.