El aeropuerto de Vigo capta más de 50 vuelos chárter de viajes del Imserso a Tenerife, Alicante, Almería, Mallorca y Barcelona

Los viajes del Imserso 2025 tendrán una programación inusual en el aeropuerto de Vigo, desde donde se han fijado más de 50 vuelos chárter de tres aerolíneas hacia Canarias, Baleares y varias provincias de la costa peninsular española.

Los jubilados de la provincia de Pontevedra –y en particular los del área de Vigo– podrán en 2025 y 2026 salir y llegar a Peinador dentro de los viajes del Imserso en más ocasiones de lo habitual. Las concesionarias Turismo Social y Mundicolor han cargado su programación de cara al inicio de la campaña de ventas, que arranca en Galicia el miércoles 8 de octubre . Entre las novedades destacan 54 vuelos chárter de tres compañías aéreas que se operarán en exclusiva en la terminal olívica desde y hacia Tenerife, Alicante, Almería, Mallorca o Cataluña. Serán en aviones de Iberojet, Smartwings y Air Nostrum.

Esta apuesta de vuelos chárter en Peinador –poco habitual en los viajes del Imserso– permitirá que muchos más pensionistas de lo habitual de la provincia de Pontevedra puedan contratar este año viajes desde su aeropuerto más cercano, el de Vigo. A mayores, solo estos más de 50 aviones (ida) hacia varias localidades de los citados destinos agregarán a las estadísticas del aeropuerto en torno a 18.000 pasajeros extra (ida y vuelta) durante toda la temporada de viajes del Imserso.

Tenerife

En lo que respecta a Tenerife Norte, Mundicolor ha programado para los pensionista de Pontevedra nueve salidas para visitas a Puerto de la Cruz para una estancia de 10 días partiendo de Peinador. Estos viajes serán en 2026 en los meses de marzo (salida los días 21 y 26); abril (8, 17 y 26); mayo (5, 14 y 23) y junio ( día 1). Esta operativa entre Peinador y Tenerife Norte se cubrirá con aviones de unas 180 plazas de la aerolínea Smartwings.

Alicante

El aeropuerto de Vigo tendrá también vuelos chárter para viajes del Imserso a Alicante. En este caso con 15 salidas en aviones de la compañía Iberojet, también con capacidad para unos 180 viajeros. Según la programación cargada por Turismo Social, los aviones de Peinador para estancias de entre 8 y 10 días en diferentes puntos de la costa alicantina despegarán de Peinador en los meses de: noviembre (días 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26); diciembre (día 3); febrero (19 y 28); marzo (9, 18 y 27) y abril (5 y 14).

Almería

El tercer destino al que los jubilados de la provincia de Pontevedra podrán viajar de forma directa desde Peinador en vuelos chárter será la costa de Almería. En este caso, también la compañía Iberojet ha programado 16 vuelos directos desde la terminal olívica para estancias de entre 8 y 10 días en Roquetas de Mar y Aguadulce. Los aviones saldrán de Vigo en: noviembre (días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26); diciembre (3); febrero (19 y 28); marzo (9, 18 y 27) y abril (días 5 y 14).

Mallorca

Los pensionistas pontevedreses podrán también viajar de forma directa desde Vigo a varias localidades de Mallorca con vuelo directo desde Peinador de Air Nostrum (100 plazas cada aeronave) para las salidas de los días 25 de enero; 3, 10, 15 y 24 de febrero y 3 y 10 de marzo de 2026.

Aviones CRJ-1000 de Air Nostrum en Peinador, antes de estrenar la ruta a Londres en 2017 / Marta G. Brea

Cataluña y Murcia

A mayores, también habrá viajes en vuelos chárter de Iberojet para varias estancias en zonas de la costa de Tarragona, con vuelos programados en febrero (días 19 y 28); abril (14) y mayo (días 8, 17 y 26). También con salida desde Peinador se han fijado al menos tres viajes a la zona de Murcia en noviembre y marzo (en los aviones programados al aeropuerto de Alicante) y también a la costa de Barcelona, el día 14 de abril.

A toda esta oferta de vuelos chárter, habrá que sumar también al menos otros viajes directos que se realizarán este año desde el aeropuerto de Peinador en vuelos regulares de la aerolínea Vueling a Barcelona, todos ellos para estancias en diferentes zonas de la costa catalana. Según la web de Turismo Social, en esta nueva edición de los viajes del Imserso habrá en torno a 14 salidas y otras tantas llegadas a Peinador hacia y desde El Prat.

Otros viajes del Imserso a islas

En el apartado de viajes a islas del Imserso, los más codiciados, también se han programado hacia Mallorca para pensionistas pontevedreses otros 35 salidas, aunque en este caso los aviones, de Vueling, operarán mayoritariamente desde el aeropuerto de Santiago (también habrá alguno que lo hará desde A Coruña).

En el caso de la oferta del Imserso hacia Canarias, además de los 9 vuelos chárter desde Vigo a Tenerife Norte, los pensionistas de la provincia de Pontevedra podrán optar también a estancias en Fuerteventura con salida los días 11 de febrero, 18 de marzo y 14 de abril. En los tres casos operados por Vueling desde el aeropuerto de Santiago.

Igualmente, los viajes restantes a Costa Peninsular que ofrece Turismo Social y que no se realizan con vuelo chárter o regular desde Vigo, se operarán desde Lavacolla.