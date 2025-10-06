El TSXG confirma la absolución de un acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Vigo

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la absolución de un acusado de abusar sexualmente de su hija, menor de edad, en Vigo, según ha informado este lunes.

La sala de lo civil y penal del TSXG ha desestimado el recurso de apelación de la acusación, que discutía la valoración probatoria de la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y pedía revocar el fallo.

La sentencia advierte de que «toda vez que el recurso no solicita la anulación de la sentencia, sino la condena del acusado en coherencia con el escrito de calificación de la acusación particular, no cabe otra opción que la de desestimarlo» ya que no es posible una nueva valoración probatoria.

El TSXG confirma así la sentencia de primera instancia, que declaró probado que el 5 de agosto de 2020 la menor, que tenía 13 años, se encontraba, en virtud del régimen de visitas que estaba estipulado, en casa de su padre en Vigo sin que conste que durante la madrugada o a primera hora de la mañana este le hubiese hecho tocamientos de índole sexual.

Esta sentencia todavía no es definitiva ya que cabe la posibilidad de presentar recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo.