Retraso en un vuelo Vigo-Madrid porque se quedó dormido «el señor que se encarga del combustible»

Nada más efectivo que un lenguaje sincero y directo: «'Lamento informales que el señor que se encarga del combustible se ha dormido'». Es el mensaje que el capitán del vuelo de primera hora de esta mañana entre Vigo y Madrid trasladó a los cientos de pasajeros, ya sentados, para justificar la demora en la salida. El periodista deportivo Rodrigo Fáez, que viajó dentro del aeroplano, comentó lo vivido a través de la red social X.

Los profesionales a pie de pista en los aeropuertos, a pesar de la profesionalidad que se les exige, tampoco se libran de las circunstancias más mundanas. Este lunes, en Peinador, ocurrió una curiosa situación -más allá de los problemas con el sistema antiniebla-. Un avión de Iberia con destino a la capital española estaba demorando su partida y el capitán del vuelo decidió ser honesto con los ocupantes informando que tal retraso se debía a que la persona responsable de llenar el tanque de combustible no se había presentado en su lugar de trabajo porque se había quedado «dormido».

«'Han llamado a un compañero que vive cerca del aeropuerto y en unos 5 minutos estará por aquí. Suena a broma pero es así. Lo sentimos…'», expuso por escrito el propio Fáez en X citando lo que les habían comunicado dentro de la aeronave.

Finalmente, media hora después de publicar el tuit, el avión despegó sin problemas. «El héroe dormido ha hecho historia. Saludos y buen día», zanjó Fáez.

«'Han llamado a un compañero que vive cerca del aeropuerto y en unos 5 minutos estará por aquí. Suena a broma pero es así. Lo sentimos…'»

El periodista guarda buena relación con multitud de futbolistas profesionales. Este domingo se encargó de cubrir el duelo entre el club vigués y el Atlético de Madrid para la cadena de televisión ESPN. Sin ir más lejos, en su canal de YouTube, con 444.000 suscriptores, acompañó durante 24 horas a Borja Iglesias, recientemente convocado con la selección española. En 2019, además, subió un emotivo vídeo sobre todo lo que rodeó un Celta-Barça en Balaídos.