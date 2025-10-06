La renta media de los vigueses creció un 25% en una década, pero también lo hizo el IPC

La renta media de Vigo lleva años subiendo. Este indicador refleja el promedio de ingresos anuales declarados por los contribuyentes de una ciudad o municipio. En la última década los vecinos disponen de un 25% más de ingresos anuales, pero eso no necesariamente supone que gocen de una mejor economía.

Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes a 2023, en la ciudad la media anual es de 30.888 euros, alrededor de seis mil euros más que diez años atrás. Además, la renta disponible es de 25.015. Pero, si se observa el comportamiento del IPC para el mismo periodo, se extrae que el coste de la vida también creció paralelamente. La tasa de variación anual pasó de un 0,3 a 3,6. El poder adquisitivo subió un 1,6% en ese tiempo, pero la diferencia no es muy notoria. La mejora es ínfima: el aumento de la renta fue absorbido por los costes de la vida.

El mayor encarecimiento se notó en el coste de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, siendo el precio a finales de 2023 ocho puntos más caro que en 2013. Teniendo en cuenta los índices del IPC, una compra de 200 euros en un supermercado de la ciudad se incrementaría en casi 50 euros durante los diez años mencionados.

Los datos actuales, los de agosto de 2025, son menos alarmantes que hace dos años. La tasa arrojaba un 2,6 %, por lo que el aumento de los precios está siendo más moderado.

Fuera del pódium

La ciudad olívica se posiciona en el puesto 11 entre las villas gallegas mejor avenidas. Oleiros, como es habitual, se posiciona a la cabeza. Sus habitantes gozan de una renta media de 47.098 euros. Le siguen Bergondo y en tercer lugar Nigrán, con 35.750, casi lo mismo que la ciudad de A Coruña, la mejor parada de entre las siete. Después destacan Santiago de Compostela y Teo, con rentas de 34.298 y 31.822, respectivamente.

En séptimo lugar aparece As Pontes de García Rodríguez, en octavo Sada y en noveno Baiona. El top 10 es para la Pontevedra, y Vigo aparece justo después, con una variación anual elevada, del 3,4%.

La villa de más de 1.000 habitantes con la renta media más baja de Galicia es Cervantes, en la alta montaña lucense. Sus habitantes adquieren un promedio de 17.717 al año. Curiosamente también se sitúa entre las más austeras Avión, pese a los elevados ingresos de sus veraneantes habituales.