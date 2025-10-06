El Puerto de Vigo pide que solo los cruceros que hagan noche paguen la futura tasa turística

El Puerto de Vigo quiere que los cruceristas reciban el mismo trato que todos los viajeros que llegan a Vigo por carretera, tren o avión y no pernoctan en la ciudad, es decir, que estén exentos de abonar la futura tasa turística municipal que está tramitando el Concello. Con este objetivo, la Autoridad Portuaria ha solicitado a la Xunta que la Ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 2026 introduzca un ajuste con respecto a la de 2025, de forma que los cruceros que no hagan noche en Vigo no paguen ningún recargo.

Esta petición se produce tras las alegaciones presentadas por Praza da Estrela a la consulta pública sobre la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del recargo municipal en el impuesto sobre estancias turísticas en la ciudad. Según el máximo responsable portuario, Carlos Botana, la tasa turística debería ser únicamente aplicable a cruceristas que pernocten en la ciudad, manteniendo de esta forma la coherencia con el trato a otros viajeros que llegan en medios como avión, autobús, tren o vehículo particular y se marchan el mismo día sin pernoctar, que estarían exentos de abonar dicha tasa.

Es más, muchos de estos cruceristas ni siquiera llegan a bajarse del barco durante su escala y otros se desplazan directamente desde el buque a lugares de interés de la provincia, por lo que no utilizarían ningún servicio en la ciudad. “Por lo tanto, gravar el fondeo o amarre sin pernoctación en el puerto plantea, a juicio de la APV, dudas jurídicas, ya que el hecho imponible se realizaría en un espacio de dominio público portuario estatal y no de carácter municipal”, apuntan fuentes portuarias.

El Puerto ha experimentado un cambio de tendencia en los últimos años, revirtiendo una reducción de tráficos causada por la competencia de puertos cercanos. Las previsiones para 2025 marcan un récord histórico absoluto, con 125 escalas y más de 300.000 pasajeros, lo que supone un crecimiento de más del 40% respecto a 2024, como adelantó FARO.

Este éxito se ha logrado gracias al esfuerzo de promoción, las inversiones en infraestructuras, y una política tarifaria que aplica el máximo de bonificaciones en tasas (40%) permitido por la Ley de Puertos.

En el caso de los cruceros, el recargo municipal, insiste el Puerto, no lo pagaría el turista, sino la compañía naviera, incluyéndolo como un coste de escala. «Este coste se utiliza para la comparativa con otros puertos a la hora de decidir sus rutas, y su implantación haría que el Puerto sea más costoso que sus competidores, restando competitividad», aduce.

Un gran crucero (340 metros de eslora, 150.000 toneladas y 4.500 pasajeros) paga unos 18.000 euros en tasas portuarias. Con la aplicación de un recargo de 1,5 euros por pasajero, la naviera pasaría a pagar en torno a 25.000 euros, lo que supondría un aumento cercano al 40%.

Según ejemplos de escalas pasadas: una tasa de 1,5 euros por pasajero podría suponer un aumento del coste de la escala superior al 25% de lo que ya se paga en tasas portuarias, y hasta el 50% en un caso de cruceros de gran porte y pasaje.