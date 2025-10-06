Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador

La 26º de edición de la feria internacional de productos del mar congelados Conxemar alterará el tráfico en la autopista AP-9 y en todo el entorno del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) y del aeropuerto de Peinador entre este martes 7 de octubre y el próximo jueves día 9. Al igual que en las últimas tres ediciones, se activará un plan para tratar de mitigar los atascos en los accesos y salidas de la feria.

En 2025 Conxemar volverá activará un plan de tráfico similar al testado en 2023 y 2024. Una serie de cambios de circulación con los que se pretende mitigar problema que es endémico cuando se celebran eventos multitudinarios en el Ifevi y que incluye cambios en una de las salidas de la AP-9, el cierre de un acceso a la autopista o la alteración del sentido de circulación de varios viales del entorno de Cotogrande. En el dispositivo participan Ifevi, Audasa, el Ministerio de Transportes, Aena, la Policía Local de Vigo y Mos, la Guardia Civil y Conxemar.

Plan de tráfico de acceso al IFEVE durante Conxemar 2024. / FDV

Corte de tráfico en la AP-9

Una de las medidas del plan de tráfico de Conxemar 2025 será el cierre de la entrada 157 hacia la autopista AP-9 desde la avenida del Tranvía.

Este tramo de acceso a la AP-9 pasará a ser de sentido único hacia el Ifevi para ganar capacidad hacia el recinto ferial y ganar fluidez en los accesos tanto la feria como al propio aeropuerto de Vigo para todos aquellos conductores que lleguen desde la autopista.

A mayores, y para descongestionar esta salida y permitir un acceso exclusivo de expositores con pase de parking hacia el aparcamiento –para los que lleguen por la AP-9 desde Puxeiros– se habilitará un ramal para que puedan entrar de forma directa al estacionamiento desde la rotonda ubicada a los pocos metros de abandonar la autopista.

El plan de tráfico por Conxemar incluye el cierre de la salida 157 de la AP-9 para los transportes pesados que superen los 3.500 kilos. Los conductores de estos vehículos deberán buscar recorridos alternativos.

Avenida del Tranvía

La avenida del Tranvía se cortará quedando anulada en sentido ascendente desde el cruce con la avenida Santa Mariña, donde se habilitará una rotonda para que los vehículos que suban por ella puedan girar o realizar un cambio de sentido.

Accesos y salidas desde Ifevi

El acceso al Instituto Ferial de Vigo desde la rotonda de la «avioneta» solo se permitirá para aquellos vehículos autorizados, taxis y autobuses. Los expositores que dispongan de pase de parking podrán acceder a través del ramal que estará señalizado.

El plan de tráfico por Conxemar recomienda también varios desvíos para salir de Ifevi:

En dirección Vigo se fija la N-556 (avenida del Aeropuerto).

se fija la N-556 (avenida del Aeropuerto). En dirección a la AP-9 se establece la PO-8015 hacia Mos y el alto de Puxeiros, desde donde se puede enlazar con la AP-9 en ambas direcciones y también con la A-55.

Aparcamiento gratuito

Habrá más de 1.400 de aparcamiento gratis en Conxemar 2024. / FDV

Además de los aparcamientos habituales, Conxemar ha establecido más de 1.000 plazas de parking gratis en el estacionamiento del aeropuerto y otros 400 que ha dispuesto Ifevi en el aparcamiento VigoParking.

Horario de los cortes de tráfico

Todos estos cortes, cambios y restricciones de tráfico por Conxemar 2025 se aplicarán los días 7, 8 y 9 de octubre desde las 7.30 hasta las 14.00 horas. En cualquier caso, el horario podría alargarse, ya que queda supeditado a que la circulación en el entorno del Ifevi recupere la normalidad.