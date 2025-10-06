Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador
Entre el martes y el jueves se altera la circulación para agilizar los accesos hacia la feria
La 26º de edición de la feria internacional de productos del mar congelados Conxemar alterará el tráfico en la autopista AP-9 y en todo el entorno del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) y del aeropuerto de Peinador entre este martes 7 de octubre y el próximo jueves día 9. Al igual que en las últimas tres ediciones, se activará un plan para tratar de mitigar los atascos en los accesos y salidas de la feria.
En 2025 Conxemar volverá activará un plan de tráfico similar al testado en 2023 y 2024. Una serie de cambios de circulación con los que se pretende mitigar problema que es endémico cuando se celebran eventos multitudinarios en el Ifevi y que incluye cambios en una de las salidas de la AP-9, el cierre de un acceso a la autopista o la alteración del sentido de circulación de varios viales del entorno de Cotogrande. En el dispositivo participan Ifevi, Audasa, el Ministerio de Transportes, Aena, la Policía Local de Vigo y Mos, la Guardia Civil y Conxemar.
Corte de tráfico en la AP-9
Una de las medidas del plan de tráfico de Conxemar 2025 será el cierre de la entrada 157 hacia la autopista AP-9 desde la avenida del Tranvía.
Este tramo de acceso a la AP-9 pasará a ser de sentido único hacia el Ifevi para ganar capacidad hacia el recinto ferial y ganar fluidez en los accesos tanto la feria como al propio aeropuerto de Vigo para todos aquellos conductores que lleguen desde la autopista.
A mayores, y para descongestionar esta salida y permitir un acceso exclusivo de expositores con pase de parking hacia el aparcamiento –para los que lleguen por la AP-9 desde Puxeiros– se habilitará un ramal para que puedan entrar de forma directa al estacionamiento desde la rotonda ubicada a los pocos metros de abandonar la autopista.
El plan de tráfico por Conxemar incluye el cierre de la salida 157 de la AP-9 para los transportes pesados que superen los 3.500 kilos. Los conductores de estos vehículos deberán buscar recorridos alternativos.
Avenida del Tranvía
La avenida del Tranvía se cortará quedando anulada en sentido ascendente desde el cruce con la avenida Santa Mariña, donde se habilitará una rotonda para que los vehículos que suban por ella puedan girar o realizar un cambio de sentido.
Accesos y salidas desde Ifevi
El acceso al Instituto Ferial de Vigo desde la rotonda de la «avioneta» solo se permitirá para aquellos vehículos autorizados, taxis y autobuses. Los expositores que dispongan de pase de parking podrán acceder a través del ramal que estará señalizado.
El plan de tráfico por Conxemar recomienda también varios desvíos para salir de Ifevi:
- En dirección Vigo se fija la N-556 (avenida del Aeropuerto).
- En dirección a la AP-9 se establece la PO-8015 hacia Mos y el alto de Puxeiros, desde donde se puede enlazar con la AP-9 en ambas direcciones y también con la A-55.
Aparcamiento gratuito
Además de los aparcamientos habituales, Conxemar ha establecido más de 1.000 plazas de parking gratis en el estacionamiento del aeropuerto y otros 400 que ha dispuesto Ifevi en el aparcamiento VigoParking.
Horario de los cortes de tráfico
Todos estos cortes, cambios y restricciones de tráfico por Conxemar 2025 se aplicarán los días 7, 8 y 9 de octubre desde las 7.30 hasta las 14.00 horas. En cualquier caso, el horario podría alargarse, ya que queda supeditado a que la circulación en el entorno del Ifevi recupere la normalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas