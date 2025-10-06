Las pistas de Balaídos cierran tres semanas por el «retoping» de su tartán
La duración de las obras está condicionada al tiempo durante el mes
Nuevos problemas para la larga lista de adversidades que sufren los atletas de Vigo. Las pistas de atletismo de Balaídos estarán cerradas, como mínimo, durante las tres próximas semanas debido a las obras de «retoping» del tartán. La renovación del material sintético por el que corren los atletas se ejecutará así en plena pretemporada, teniendo que trasladar sus entrenamientos a otros puntos improvisados como Castrelos o Samil durante un periodo que dependerá de la metereología. Desde el 11 de marzo las pistas han trasladado su acceso a la rúa Pablo Iglesias debido a las obras de la nueva grada de Gol.
El de este inicio del otoño no será el único cierre que vivirán las instalaciones a orillas del Lagares, empleadas a diario por cientos de deportistas, jóvenes y opositores dada su gratuidad. El Concello tiene programadas al menos otras dos intervenciones por un presupuesto superior a los 20 millones de euros que obligarán a interrumpir su actividad. El primero es el nuevo tanque de tormentas ubicado en su césped que sustiuirá al vetusto que hay junto a la rúa Olímpicos. Su coste de 5,5 millones, tendrá capacidad para 5.000 metros cúbicos y evitará inundaciones. A él se suma la ansiada reforma del complejo, postergada durante lustros a la espera de un proyecto definitivo. La última tentativa, lanzada en diciembre de 2023, quedó paralizada al tener un sobrecoste del 83% en su redacción.
