O'Mega calcula un seguimiento de la huelga en Radiología de Vigo del 90%: «No pedimos más sueldo, pedimos trabajar más»

El sindicato O'Mega calcula un seguimiento de la huelga en el servicio de Radiología del Área Sanitaria de Vigo del 90% durante la primera jornada de paro indefinido llevada a cabo este lunes: «No pedimos más sueldo, pedimos trabajar más».

Así lo ha señalado la portavoz del sindicato Elena Chavarri en declaraciones a Europa Press, indicando que la huelga está siendo secundada por 24 de los 27 radiólogos que hacen guardias en la actualidad, exceptuando los compañeros que trabajan en los servicios mínimos y los salientes de guardia.

«El primer día está siendo muy exitoso. Hasta algunos compañeros que no hacen guardias nos han apoyado», han reivindicado los profesionales, que se han concentrado a partir de las 09:00 horas delante de la puerta principal del hospital Álvaro Cunqueiro, arropados por decenas de médicos de otras especialidades.

Tal como ha indicado Chavarri, lo que demandan es que los turnos de guardias cuenten con más radiólogos, ya que en los últimos 10 años la demanda de este servicio se incrementó en un 80%, según sus cálculos.

Uno de los carteles que explican las demandas de los radiólogos del Chuvi. / Marta G. Brea

Los radiólogos de guardia, ha explicado, trabajan entre semana de 15.00 horas a 08.00 horas del día siguiente, mientras que el fin de semana operan 24 horas para atender no solo al servicio de Urgencias, sino también a otros servicios y complicaciones en quirófanos, UCI y demás.

«Llevamos 5 años intentando que se nos escuche. Hasta ahora no nos han dado ninguna solución», han subrayado desde O'Mega, organización convocante del paro. «No pedimos más sueldo ni más vacaciones, pedimos trabajar más, porque vamos a tener que hacer más guardias, más fin de semana, menos tiempo en casa, pero las haremos mejor», ha subrayado.

Al respecto, ha dicho que inicialmente las guardias estaban concebidas como «expectativa de trabajo», indicando que los profesionales debían estar allí por si eran necesarios y realizar las labores que surgiesen. Sin embargo, en la actualidad «se cubren cuatro turnos de trabajo», ya que pasan 24 horas atendiendo a decenas de pacientes.

Preguntada sobre qué solución ofrece la Gerencia del Área, Chavarri ha subrayado que la semana pasada tuvieron conversaciones, pero les ofrecieron algún refuerzo los lunes y por las tardes de entre semana, «muy lejos de lo que se necesita».