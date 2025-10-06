La marcha Aspanaex tiñe las calles de verde inclusión

Para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y para recaudar fondos con los que sufragar recursos para atenderlos, la asociación Aspanaex organizó ayer su 42 marcha en la ciudad, con un recorrido circular con salida y llegada en Castrelos y parada obligatoria en su nueva residencia de la calle Porriño. La organización retó a los participantes a llevar gorras originales y divertidas.