De las juntas al juzgado: los conflictos vecinales se multiplican en Vigo

Atrás quedaron aquellas broncas juntas de vecinos que sirvieron de hilo argumental para varias series de televisión. La convivencia y conflictos vecinales ahora se dirimen –con muy poco éxito–en los juzgados. Así lo aprecian Letrados de la Administración de Justicia de Vigo, que reconocen que por el juzgado de guardia llegan decenas de inquilinos, tanto de pisos como de habitaciones, a presentar denuncias por coacciones contra sus arrendadores. ¿El motivo? Según explican fuentes judiciales, para conseguir que abandonen la vivienda y no siempre, precisan, por impagos. «Si fuera este el caso, terminarían en el vía civil, pero no es así. Habitualmente nos llegan muchos inquilinos que han sido coaccionados por el propietario para que dejen el piso antes de que termine el contrato porque bien quieren realquilarlo o subir el precio. Estamos teniendo muchos casos», aprecia uno de estos letrados judiciales.

Ruidos y cortes de luz

Detrás de esta «presión» para que dejen la vivienda, los arrendatarios relatan episodios de molestias o incluso cortes de luz. «No dicen que les hacen mucho ruido, la música alta o incluso los dejan sin luz; todo para que se vayan. Nos han contado que, en un caso, el dueño le dijo que necesitaba acceder el piso porque quería pintarlo y una vez dentro, ya no dejó volver a entrar al inquilino», amplía.

A mayores, también es habitual que estos propietario o incluso vecinos del edificio den cuenta a la Policía Local de estos hechos de cara a contar con un «aval» para solicitar la expulsión de un inquilino, ahora sí, en junta vecinal. «Hay una serie de medidas que sí vendrían a avalar que un propietario o una comunidad pida a un inquilino que se marche. Y con el atestado de la Policía es mucho más fácil», cuenta este letrado judicial de Vigo.

Eso sí, estas denuncias, pocas veces llegan a buen puerto. Se incoan, como es obligatorio, pero rara vez llegan a una sala de vistas y mucho menos terminan en condena. «Nosotros ya advertimos que poco podemos hacer ante esto; aunque sí es posible incurrir en un supuesto delito de coacciones o incluso contaminación acústica» , concluye este profesional.

251 demandas desde enero

Más allá de la vía penal, en vía civil también se dirimen, en este caso, más de dos centenares de procedimientos arrendaticios. Bien por juicio ordinario o verbal –la diferencia reside en la cuantía de la deuda o reclamación–, en los seis primeros meses del año, los juzgados de Primera Instancia de Vigo recibieron 251 demandas por impagos de la renta, reclamaciones de pagos de luz y agua o incluso de la posesión de una finca o bien por incumplimiento del plazo de arrendamiento o de cláusulas contractuales. Aquí también entrarían los procedimientos en precario, esto es, la ocupación de un inmueble sin tener un título legal de posesión o un contrato.

Además de impagos de rentas, y a través del conocido como procedimiento monitorio, son también muchos los propietarios o comunidades que pleitean contra sus convecinos para reclamar las deudas de los propietarios morosos en una comunidad de vecinos, buscando el pago de cuotas ordinarias, extraordinarias, etc., o exigiendo la reparación de elementos comunes del edificio. Las demandas de estas naturaleza ascienden a las 5.029 entre enero y junio de 2025..