Guixar se afianza como ‘hub’ atlántico con otras dos líneas a Canarias y Rotterdam

Una vez aupado como el mayor del Atlántico en tráfico de vehículos, el Puerto de Vigo busca ahora afianzarse en la mercancía que ha liderado su crecimiento tras la pandemia: los contenedores. Tanto es así que la naviera neerlandesa WEC Lines ha reorganizado su servicio actual en las rutas NWC CAI y NWC PT para mejorar su conectividad con dos de sus principales polos de negocio: las islas Canarias y los grandes puertos del Mar del Norte que incluyen Hamburgo, Rótterdam y Amberes. La importancia en ambos radica en que Vigo será, junto al luso de Leixões, el único en el que harán parada ambas líneas. Éstas tendrán una frecuencia semanal que tendrá en los domingos su llegada a la terminal de Guixar.

La compañía opera ocho rutas, siendo dos de ellas exclusivas para el tránsito interior en el Mediterráneo o en el Canal de la Mancha. El objetivo es servir de alternativa al transporte por carretera o en ferrocarril, más aún teniendo en cuenta el lento desarrollo del Corredor Atlántico del noroeste. Así, constituirán una opción «ecológica y fiable, con excelentes tiempos de tránsito y siendo servicios rápidos, seguros y sostenibles», dicen.

En la primera de ambas (CAI) se mejorará el servicio existente con el archipiélago español, «ajustando el número de puertos para poder cumplir con el itinerario» según destacan desde la filial del grupo Mediterranean Shipping Company (MSC), el más importante a nivel europeo y global. La ruta recuperará la conexión directa entre el norte de Europa y Reino Unido con el siguiente itinerario: salida de Hamburgo los sábados, Thamesport (a 50 kilómetros de Londres) los lunes, Moerdjk, Bilbao, Vigo, Leixões, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sines y Leixões antes de regresar a la rada alemana. En la terminal vizcaína estará conectado al transporte por tierra hacia Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona. Así, el tiempo de conexión hacia Gran Canaria será de apenas cuatro días, mientras que desde la capital inglesa se tardarán seis. La ruta estará cubierta con tres buques con capacidad de 868 TEU cada uno e incluirá entregas de última milla. TEU es la unidad de medida que equivale a un container de 20 pies.

En el caso del NWC PT Service la capacidad será aún mayor, ya que cada uno de los dos barcos podrá llevar más de un millar de contenedores. Aunque compartirá el tramo inicial de su «melliza», añadirá una parada en el puerto belga de Amberes que quedará así a una semana en cada sentido de la terminal de Guixar. En la fachada atlántica añadirá, en el viaje de retorno, el muelle de Setúbal en lugar de Sines y el francés de Montoir. Este puerto se encuentra junto al de Nantes-Saint Nazaire, conectado desde 1973 con tres frecuencias semanales por sentido.

Crecimiento sostenido

La reorganización de estas dos líneas de «corto radio» sirve para poner en valor el nuevo papel del puerto de Vigo en el tráfico de contenedores. Ante el declive en la pesca y el estancamiento en vehículos, la Autoridad Portuaria ha visto en esta mercancía su nuevo valor al alza. Hasta agosto el número de TEU creció un 6,38%, hasta los 206.942, mientras que las mercancías rebasan ya las 2,08 millones de toneladas. Por poner en comparación, durante toda la década pasada en los ocho primeros meses del año oscilaba entre los 1,2 y 1,4 millones de toneladas.