La Gran Recogida del Banco de Alimentos se adelanta y crece: más voluntarios para conseguir, al menos, 325 toneladas de comida

La Gran Recogida del Banco de Alimentos en la provincia de Pontevedra ya tiene fechas: se celebrará el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, antes de lo habitual. Para la presente edición, se necesitarán más voluntarios que el año pasado, unos 2.500, para estar presentes en 150 supermercados y alcanzar, así, el reto de las 325 toneladas de comida recogidas. La organización anunciará dentro de dos semanas quién apadrinará la cita de este 2025.

El Banco de Alimentos adelanta por primera vez su Gran Recogida, que habitualmente se organizaba a finales de noviembre. Este año será a principios de mes y se necesitará un 15 % más de ayudantes. Quien desee participar, puede escoger en la página web https://granrecogidavigo.org el local y el horario que más le conviene o, si lo prefiere, llamar directamente al 986 26 30 22.

«Buscamos personas empáticas que no miren a otro lado ante la necesidad más cercana, que dispongan de 4 horas ese fin de semana y que tengan ganas de unirse a nuestra gran marea azul», refirió este lunes el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría, durante la presentación de la campaña en la sede situada en el barrio vigués de Lavadores.

«Si conseguimos este ambicioso reto, llenaríamos la despensa de nuestros almacenes en Vigo y Pontevedra, al menos, hasta la primavera de 2026»

El objetivo también crece: igualar o superar los 325.000 kilos de alimentos captados en 2024. «Si conseguimos este ambicioso reto, llenaríamos la despensa de nuestros almacenes en Vigo y Pontevedra, al menos, hasta la primavera de 2026», trasladan desde la propia entidad.

Bajo el lema 'Lo damos todo', los ciudadanos podrán tanto entregar comida en la entrada de los supermercados adheridos como realizar una donación en el momento del pago de la compra en caja.