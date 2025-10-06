Fejar cierra su congreso con dosis de humor para apagar nuevas adicciones
La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) concluyó ayer su congreso anual en Vigo y lo hizo con dos temas centrales: la literatura y el humor.
La última jornada de este encuentro que se celebró durante todo el fin de semana en el Hotel Attica 21 de Samil, contó con la ponencia de David Fernández, autor de «Diario de un ludópata», Patri Fernández autora de «Fuera de juego» y Pablo Ojeda , autor de «Cuando me alimento del juego».
Tras esta mesa redonda sobre las adicciones en la literatura; dio paso al cierre del evento con dosis de humor para apagar las nuevas adicciones. En este círculo partiparon el humorista Xosé Antonio Touriñán; Juan Lamas, director técnico de Fejar; Antonio Rial, profesor de laUSC; Manuel Isorna, docente de la UVigo y Patricia Gómez, también profesora de la USC.
