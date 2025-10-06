Últimas noticias hoy en directo de Vigo

El líder del PP: “No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”

“Se ha perdido el común denominador que permite hablar de la existencia de una comunidad. Esto pasa en muchas naciones en Europa, y es que es difícil reforzar la identidad europea cuando está en duda la de los estados que la integran”, aclaró. Por ello, señaló, “hay que echar a bajo el muro que desde hace años divide artificialmente a los ciudadanos”.

“Vamos a reparar España”, subrayó. “¿En qué estamos trabajando? No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”, sostuvo.