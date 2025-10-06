En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Carmen Villar
La Fiscalía gallega, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año
En Galicia, el informe de la Fiscalía gallega da cuenta de 75 delitos relacionados con el acoso escolar durante el año pasado que llegaron a la institución. La inmensa mayoría afectan a la provincia de Pontevedra, que acapara medio centenar de situaciones. En Ourense constan 24 y en Lugo, solo una. No aparece, sin embargo, ningún caso asociado a A Coruña, a pesar de que esta provincia, por concentrar una mayor proporción de población, suele ocupar el podio en todos los capítulos de infracciones relacionadas con menores de edad.
El líder del PP: “No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”
“Se ha perdido el común denominador que permite hablar de la existencia de una comunidad. Esto pasa en muchas naciones en Europa, y es que es difícil reforzar la identidad europea cuando está en duda la de los estados que la integran”, aclaró. Por ello, señaló, “hay que echar a bajo el muro que desde hace años divide artificialmente a los ciudadanos”.
“Vamos a reparar España”, subrayó. “¿En qué estamos trabajando? No conozco ningún partido en la oposición que haya presentando tantas propuestas como nosotros”, sostuvo.
El «seguimiento masivo» de la huelga de médicos para quirófanos en el Álvaro Cunqueiro
El «seguimiento masivo» que, según los convocantes, está teniendo la huelga de médicos convocada para este viernes ha paralizado los quirófanos del hospital Álvaro Cunqueiro, salvo los oncológicos y los de urgencias. La Consellería de Sanidade sitúa en el 23,5% la participación en el conjunto de Galicia.
En el caso de Vigo, hubo seguimiento masivo en los quirófanos del Cunqueiro, especialmente por el servicio de Anestesia, donde casi no acudió ningún facultativo salvo los de mínimos. Eso conllevó que solo se llevaran a cabo siete cirugías de mañana: seis tumores y una fractura. En el Meixoeiro también han secundado el paro todos los anestesistas, por lo que se esperan resultados similares.
Juan Carlos Álvarez
El Celta se reconoce al fin
El equipo vigués remonta al PAOK para lograr el primer triunfo de la temporada en el regreso de Europa a Balaídos ocho años después. Los goles de Aspas, Borja Iglesias y Williot hicieron justicia al buen partido del cuadro de Giráldez.
Alberto Leyenda
Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
El «atasco» que un técnico de Stellantis FCA, con un 37% de discapacidad declarada por problemas de movilidad, se ha encontrado en los servicios públicos ha derivado en una situación kafkiana. Tras años de esperas en el Sergas y de pelea burocrática en varios frentes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acaba de declararlo en incapacidad permanente total, es decir, que no puede realizar su trabajo habitual, que ejecuta en régimen de teletrabajo al 100%, pero sí podría acceder a otros empleos.
Elena Villanueva
La Policía Nacional condecora a Abel Caballero en el día de su patrón
Decenas de agentes, autoridades civiles y militares y miembros de la judicatura gallega y viguesa participan de los actos del patrón de la Policía Nacional, que celebra en Vigo su acto central en el que se imponen los distintivos y condecoraciones a figuras representativas del Cuerpo por su entrega, dedicación y actuación reseñable en el ejercicio de sus funciones.
Ana Blasco
África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
Es la primera niña nacida en Galicia tras practicarle a su madre, durante el embarazo, una cirugía de aorta con parada circulatoria controlada. Una operación de emergencia en la que fallecen uno de cada cuatro pacientes. Tras pasar 30 minutos sin riego sanguíneo en la placenta, nacer sana y evolucionar bien, en el Cunqueiro todos conocen a África como la niña milagro.
Ana Blasco
El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
Los radiólogos sostienen que ya se han aplicado protocolos similares con «cero éxito» y cifran en un 80% el aumento de las TC urgentes desde la apertura del Álvaro Cunqueiro.
Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
Un motorista ha resultado herido esta mañana en una colisión por alcance con un turismo, ocurrido justo antes de la entrada del túnel de A Madroa, en sentido Tui. El accidente está causando retenciones en la AP-9, desde el acceso de Isaac Peral hasta el puente de Rande.
Carlos Ponce
Las esperas en la sanidad pública saturan la privada: tres meses para una ecografía
Povisa no tiene citas disponibles para determinadas pruebas diagnósticas hasta diciembre y Vithas, a partir de mediados de noviembre. La elevada demanda causada por lesiones musculares agrava aún más la situación.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol