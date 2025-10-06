Desembarco británico en Vigo con un doblete de lujosos cruceros: más 6.000 euros por persona

Celebrity Apex y Silver Dawn protagonizaron este lunes el primer doblete del mes de los cuatro previstos en el puerto de Vigo. En conjunto arribaron más de 3.500 cruceristas de mayoría británica que durante las horas de escala se dejaron ver en las calles más céntricas de la ciudad, especialmente en el Casco Vello, con profusión de autobuses a pie de muelle para los que optaron por visitar en excursiones organizadas Baiona, Tui, Cambados y Santiago de Compostela.

El Celebrity Apex llegó en ruta de Funchal a Southampton dentro de un crucero de once noches a Canarias y Madeira en el que también pasó por Leixoes y Lisboa. El viaje fue vendido a precios a partir de unos 3.000 euros por persona.

Por su parte, el lujoso Silver Dawn atracó en ruta de Gijón a Leixões como parte de su recorrido por la costa atlántica de doce noches entre Southampton y Lisboa, con Saint-Malo, Burdeos y Bilbao completando el viaje por el que se pagaron precios desde unos 6.000 euros por persona. El próximo día 12 volverá a Vigo en sentido inverso, en ruta de Leixões a Gijón.