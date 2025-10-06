Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Deputación organiza mañá en Tui unha obra de teatro sobre o amor á lingua galega

A Deputación de Pontevedra leva mañá o circuíto +Escénicas ao concello de Tui da man dunha obra de teatro sobre o amor pola literatura e lingua galega a cargo da compañía Inventi Teatro. Trátase dunha actuación enmarcada na segunda edición desta iniciativa provincial, que apoia a programación de teatro e danza nos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia cun orzamento de 195.000 euros, 45.000 euros máis que na súa primeira convocatoria.

A Libraría Máxica representarase no Teatro municipal a partir das 11:00 horas e está pensada para público familiar. Esta divertida peza teatral rende homenaxe ao pequeno comercio, as tendas de barrio, e achega a nenos e nenas o amor pola literatura e a lingua galega. Dous simpáticos libreiros interpretados por Bea Campos e Marcos Alonso ofreceranlle aos espectadores de Tui o libro perfecto, xa que teñen a gran capacidade de atopar o conto necesario para cada persoa.

