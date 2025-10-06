El Concello organiza una caminata por el Lagares y otra por A Fracha

El programa «Vigo, camiño a camiño», del Concello, organiza el próximo finde semana dos actividades recomendadas por la Agenda Saludable del Área Sanitaria de Vigo, ya que sus beneficios para los participantes entroncan con los objetivos del programa Obesidade Zero en Galicia.

La primera de ellas se desarrollará el sábado día 11. Se trata de un paseo saludable por la senda azul del río Lagares, dentro del programa «Vigo, camiño a camiño». Partirá a las 16 horas del Mercado de Cabral —en la avenida de Ramón Nieto, 523—, para atravesar luego la avenida de Madrid, hasta la senda y regresar al punto de partida. Es una actividad dirigida a toda la población. Los interesados deberán llamar al teléfono municipal de información, el 010, para inscribirse.

La segunda se llevará a cabo el domingo 12 y es un recorrido por A Fracha, en Pontevedra. Es un paseo para disfrutar especialmente de los paisajes de otoño en entornos naturales singulares. Eroski se alía con el Concello de Vigo en la organización de la actividad. Parte a las 8.30 horas de la Praza do Rei e incluye el desplazamiento en autobús discrecional gratis. El regreso se prevé entre las 14 y las 15 horas. Los interesados deben reservar su plaza en el 010, antes del miércoles.