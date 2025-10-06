Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CEIP Sobreira-Valadares recupera su clásico cross escolar

El CEIP Sobreira-Valadares recupera su clásico cross escolar

El CEIP Sobreira-Valadares recupera su clásico cross escolar

El colegio Sobreira-Valadares celebró ayer su cross escolar tras casi veinte años suspendido. El Anpa del centro, con la colaboración de la dirección, del Concello de Vigo y diversas asociaciones de atletismo, organizó la 29 edición del evento, que se había dejado de celebrar en el año 2008. Participaron decenas de escolares en un acto que no se quiso perder el alcalde, Abel Caballero. Todos los participantes recibieron una medalla y, además, se celebró paralelamente una carrera de padres y madres de los alumnos.

