Aena ultima la reactivación del ILS en Peinador con vuelos de pruebas
Una aeronave especializada realizó cuatro pasadas por la cabecera norte ayer
Primera jornada de «normalidad» tras desviar 20 operaciones
Domingo de «normalidad» en el aeropuerto de Vigo después de dos jornadas marcadas por la niebla. La degradación del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS por sus siglas en inglés) del nivel III al I provocó que una veintena de vuelos y más de 2.500 pasajeros fueran desviados a las terminales de Lavacolla, Sá Carneiro o Barajas ante la imposiblidad de aterrizar en la de Peinador. Sin embargo, en este tercer día desde que FARO desveló la avería vigente desde el 22 de septiembre no hubo ninguna incidencia reseñable más allá de algunos retrasos moderados.
Entre las 16 operaciones de aterrizaje registradas ayer —en el sábado solamente pudieron hacerlo cuatro— figuraban el vuelo chárter del Atlético de Madrid, algún jet privado y un Beech King Air 350 (matrícula T7-CAL) encargado de realizar la recalibración de los sistemas de seguridad. La aeronave, propiedad de una empresa de Singapur, realizó un vuelo de poco menos de 50 minutos en el que incluyó hasta cuatro «pasadas» desde la cabecera norte donde comienza la pista 19 de la terminal.
Tal y como avanzó también esta redacción, esta operación se realizó también el jueves y viernes con aviones similares. Sin embargo, la borrasca del sábado impidió continuar con estas pruebas. El objetivo de Aena y Enaire es que el nivel III pueda estar operativo el martes, fecha de inicio de la feria de Conxemar que atraerá a miles de pasajeros y visitantes. Esta categoría permite tomar tierra con una visibilidad a 100 metros en lugar de los 500 vigentes ahora.
