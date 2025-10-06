Casi 3.400 kilos de percebe y 226.000 euros tras 15 meses de parón en Ons
Los percebeiros de la Cofradía de Bueu concluyeron hace unos días su primera campaña de trabajo después de estar en el dique seco durante 15 meses. Un largo parón debido al estado crítico del recurso en los bancos de la isla de Ons y a las recomendaciones de la Consellería do Mar. Los profesionales pudieron volver a las rocas este verano, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, y el balance que realizan se mueve entre la esperanza y la cautela.
El crustáceo parece que empieza a mostrar signos de mejoría y las ventas durante estos tres meses superaron los 226.000 euros. Con todo, ahora toca volver a parar como mínimo hasta las fiestas navideñas. Unas semanas antes se realizará una nueva inspección y se valorará si es posible afrontar una campaña de 15 días.
La extracción de percebe en Ons estaba paralizada desde marzo de 2024. La recomendación de la Consellería do Mar era cesar completamente la actividad durante un año, un paro que finalmente se estiró hasta los 15 meses. El regreso a las rocas fue el 1 de julio, pero bajo estrictas condiciones para intentar asegurar la viabilidad de la especie: un máximo de tres días de trabajo a la semana y una cuota que no podía exceder de los cuatro kilos. Según los datos de la plataforma Pesca de Galicia, estos tres meses de trabajo se saldaron con 3.393 kilos de percebe y una facturación de casi 227.000 euros.
