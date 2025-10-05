Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primero para el «vikingo»

El «Viking Vela» llegó con retraso por el mar estado de la mar en su travesía

El «Viking Vela», en el muelle de Trasatlánticos. | Alba Villar

El «Viking Vela», en el muelle de Trasatlánticos. | Alba Villar

Francisco Díaz Guerrero

La primera novedad de las tres que nos depara el tráfico de cruceros este mes en Vigo, llegó este sábado de la mano del nuevo Viking Vela, un buque de 54.300 toneladas brutas y 238 metros de eslora por 31 de manga que fue estrenado el pasado mes de diciembre. El noruego Viking Vela arribó con varias horas de retraso debido al mal estado de la mar en el golfo de Vizcaya.

Lo hizo proveniente de Portsmouth en crucero de una semana entre Londres y Barcelona, en el que además de Vigo pasa por Málaga y Cartagena. Según datos de la agencia Pérez y Cía, a bordo viajaban 962 pasajeros además de 493 tripulantes. El viaje fue vendido a precios por persona a partir de unos 2.700 euros. Este es el primero de una serie de diez unidades gemelas de las que están operativas de momento dos, mientras que las restantes se encuentran en fase de construcción o proyecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
  2. Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
  3. La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
  4. Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
  5. Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
  6. La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
  7. Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
  8. Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros

La avería del ILS inutiliza el aeropuerto de Peinador con veinte vuelos y 2.500 pasajeros desviados en dos días

La avería del ILS inutiliza el aeropuerto de Peinador con veinte vuelos y 2.500 pasajeros desviados en dos días

El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM

El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM

Mil de pacientes del Chuvi probaron fármacos y productos en investigación

Mil de pacientes del Chuvi probaron fármacos y productos en investigación

María Isabel, la mujer en silla que pidió ayuda para ir a manifestarse por primera vez en su vida: lo hizo por Palestina y en Vigo

María Isabel, la mujer en silla que pidió ayuda para ir a manifestarse por primera vez en su vida: lo hizo por Palestina y en Vigo

Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol

Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol

Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora

Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora

El Concello aprueba otras cincuenta ayudas de emergencia por 9.000 euros

El primero para el «vikingo»

El primero para el «vikingo»
Tracking Pixel Contents