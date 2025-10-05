El primero para el «vikingo»
El «Viking Vela» llegó con retraso por el mar estado de la mar en su travesía
La primera novedad de las tres que nos depara el tráfico de cruceros este mes en Vigo, llegó este sábado de la mano del nuevo Viking Vela, un buque de 54.300 toneladas brutas y 238 metros de eslora por 31 de manga que fue estrenado el pasado mes de diciembre. El noruego Viking Vela arribó con varias horas de retraso debido al mal estado de la mar en el golfo de Vizcaya.
Lo hizo proveniente de Portsmouth en crucero de una semana entre Londres y Barcelona, en el que además de Vigo pasa por Málaga y Cartagena. Según datos de la agencia Pérez y Cía, a bordo viajaban 962 pasajeros además de 493 tripulantes. El viaje fue vendido a precios por persona a partir de unos 2.700 euros. Este es el primero de una serie de diez unidades gemelas de las que están operativas de momento dos, mientras que las restantes se encuentran en fase de construcción o proyecto.
