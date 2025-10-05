La ciudad se encuentra ya inmersa en la temporada de otoño de VigoCultura. Y ayer fue uno de los espectáculos más esperados. Y es que Principe se convirtió en el escenario de El viaje imposible, un tributo a Julio Verne de la mano de Pablo Méndez Performances, un espectáculo multidisciplinar y excéntrico que combina teatro físico, circo contemporáneo, animación itinerante, música danza.

‘El viaje imposible’ de Julio Verne por Príncipe

Está inspirado en las obras de Julio Verne y tiene una estética steampunk desbordante de detalles. Las calles se transformaron en una novela viva donde el público es el cómplice de una expedición fantástica, llena de humor, magia, coreografías dinámicas y espectaculares máquinas móviles. Una explosión de imaginación para todos los públicos que rinde homenaje al poder de la fantasía, la ciencia y la aventura.

Un artefacto imposible irrumpió en Príncipe, un vehículo de época salido de las entrañas del imaginario steampunk. A bordo, una tripulación de excéntricos exploradores, científicos y damas mecánicas invitaron a un viaje por el corazón de los sueños imposibles. Este pasacalles fusiona teatro físico, circo, danza, y animación itinerante en una experiencia visual y sensorial única hizo vibrar ayer una de las calles más emblemáticas de la ciudad, donde decenas de personas acudieron a ver el espectáculo.

En el marco de VigoCultura, las funciones en el auditorio municipal arrancarán el viernes 10 de octubre. Los espectáculos familiares se presentarán los domingos, y las propuestas para adultos podrán disfrutarse los viernes y sábados. Se ofrece la opción de adquirir un abono para 5 o 10 funciones, con descuentos del 10 % y 25 %, respectivamente. Además, los menores de 25 años podrán beneficiarse de un descuento del 30 % en entradas por día.