Tres millones para la limpieza de 16 centros de salud del área
Mantiene al Nicolás Peña aunque aún se desconoce a que se destinará tras su cierre
R. V,
El Área Sanitaria de Vigo ha sacado a contratación la limpieza de 16 centros de salud para los próximos dos años, prorrogable a otro más. Lo hace por un presupuesto estimado de 3,17 millones de euros, IVA incluido.
El Sergas lo divide en dos contratos. En el que identifica como «Vigo centro», incluye los centros de salud de Casco Vello, Rúa Cuba, Taboada Leal, Pintor Colmeiro, Rosalía de Castro, A Doblada y el edificio administrativo de García Barbón. También está el Olimpia Valencia, cuya apertura está prevista para principios de 2026 y el Nicolás Peña, pese a que se cerrará para destinar su personal a la calle Lalín y se desconoce aún cual será su uso futuro. El que desaparece del listado es López Mora, que también se clausura.
En el segundo contrato, figuran los centros de salud de Navia, Coruxo, Matamá, Lavadores, Sárdoma, Coia y Teis.
Las empresas interesadas tienen hasta el próximo día 13 para presentar sus ofertas.
