Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres millones para la limpieza de 16 centros de salud del área

Mantiene al Nicolás Peña aunque aún se desconoce a que se destinará tras su cierre

R. V,

El Área Sanitaria de Vigo ha sacado a contratación la limpieza de 16 centros de salud para los próximos dos años, prorrogable a otro más. Lo hace por un presupuesto estimado de 3,17 millones de euros, IVA incluido.

El Sergas lo divide en dos contratos. En el que identifica como «Vigo centro», incluye los centros de salud de Casco Vello, Rúa Cuba, Taboada Leal, Pintor Colmeiro, Rosalía de Castro, A Doblada y el edificio administrativo de García Barbón. También está el Olimpia Valencia, cuya apertura está prevista para principios de 2026 y el Nicolás Peña, pese a que se cerrará para destinar su personal a la calle Lalín y se desconoce aún cual será su uso futuro. El que desaparece del listado es López Mora, que también se clausura.

En el segundo contrato, figuran los centros de salud de Navia, Coruxo, Matamá, Lavadores, Sárdoma, Coia y Teis.

Las empresas interesadas tienen hasta el próximo día 13 para presentar sus ofertas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
  2. Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
  3. La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
  4. Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
  5. Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
  6. La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
  7. Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
  8. Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros

La avería del ILS inutiliza el aeropuerto de Peinador con veinte vuelos y 2.500 pasajeros desviados en dos días

La avería del ILS inutiliza el aeropuerto de Peinador con veinte vuelos y 2.500 pasajeros desviados en dos días

El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM

El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM

Mil de pacientes del Chuvi probaron fármacos y productos en investigación

Mil de pacientes del Chuvi probaron fármacos y productos en investigación

María Isabel, la mujer en silla que pidió ayuda para ir a manifestarse por primera vez en su vida: lo hizo por Palestina y en Vigo

María Isabel, la mujer en silla que pidió ayuda para ir a manifestarse por primera vez en su vida: lo hizo por Palestina y en Vigo

Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol

Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol

Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora

Un juez de Vigo ordena activar el protocolo de acoso laboral hacia una profesora

El Concello aprueba otras cincuenta ayudas de emergencia por 9.000 euros

El primero para el «vikingo»

El primero para el «vikingo»
Tracking Pixel Contents