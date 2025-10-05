Tendencias actuales en los negocios de Vigo: más de una treintena de locales se traspasan en la ciudad

El movimiento empresarial en Vigo no se detiene. Más de una treintena de locales comerciales de la ciudad están actualmente en traspaso, según los anuncios publicados en portales especializados. Entre ellos, como cuenta FARO, es la La joya de la corona de Porta do Sol se traspasa. La petición de sus actuales dueños, 350.000 euros para consumar la operación más un alquiler mensual de 12.000 euros.

Pero, no por llamativo, el caso del Cañaveral -nombre actual del local- es único en la ciudad. La mayoría de los locales que se concentra en las principales zonas comerciales del casco urbano: Príncipe, García Barbón, Camelias, Balaídos, O Berbés, O Calvario o la Gran Vía, aunque también hay ofertas en barrios como Lavadores o Coruxo.

Traspaso vs. venta de negocios

Los sectores más representados son los de la hostelería y la restauración: bares, cafeterías y restaurantes protagonizan más de la mitad de las operaciones. En muchos casos, los propietarios optan por el traspaso como una forma de recuperar parte de la inversión realizada en reformas, licencias o equipamiento, frente a la alternativa de cerrar definitivamente el negocio.

Para los emprendedores, este tipo de operaciones ofrece una vía de entrada al mercado con menor riesgo. Al adquirir un local ya acondicionado y con clientela fidelizada, pueden comenzar su actividad de inmediato, evitando los costes iniciales y la incertidumbre de arrancar desde cero.

El traspaso se consolida como una fórmula cada vez más habitual en Vigo para dar continuidad a negocios y mantener viva la actividad comercial en la ciudad.