Mil de pacientes del Chuvi probaron fármacos y productos en investigación

Después de las primeras investigaciones de seguridad y eficacia en el laboratorio y en animales, los fármacos y dispositivos sanitarios más prometedores pasan a probarse en personas. Es lo que se conoce como ensayos clínicos y son cruciales para el avance de la ciencia médica. Pero, además, tienen notables beneficios tanto para los centros que participan como para sus pacientes. A lo largo del último lustro, a través del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), en el Área Sanitaria de Vigo han tenido acceso a estos productos antes de que salieran al mercado casi un millar de personas.

La participación en ensayos clínicos resulta interesante para los centros porque, entre otras cosas, ponen al alcance de los pacientes medicamentos y dispositivos esperanzadores a los que no se puede acceder de otra manera porque aún no están autorizados. Y al hospital le suministran sin coste unos productos que pueden tener un precio muy elevado —por ejemplo, los miles de euros al mes por paciente que cuestan los fármacos oncológicos y biológicos—, tal y como explica Marta Llobet, de la Unidad de Investigación Clínica Independiente del IISGS, que asesora y apoya a los investigadores de las áreas de Vigo, Pontevedra y Ourense,

En la viguesa, solo el año pasado, se firmaron 52 contratos nuevos para la participación en ensayos clínicos. Y a lo largo del último lustro, tienen registradas más de 900 personas participantes en los distintos ensayos activos.

Por especialidades

Entre los servicios más implicados en estos estudios destaca Cardiología. «Nuestro centro es pionero y referencia en Cardiología intervencionista», recuerda Llobet y explica que, por ello, tiene una participación más alta que la media a nivel mundial. Esta especialidad prueba para las casas comerciales, sobre todo, dispositivos endovasculares —implantes que se implantan de forma mínimamente invasiva a través de los vasos sanguíneos—, cuyo desarrollo está experimentando un bum en la actualidad. Los ensayos clínicos que han tenido abiertos en los últimos 5 años han involucrado a 313 pacientes.

Oncología es el que está involucrado en más ensayos de fármacos. En el mismo periodo, 251 pacientes del Hospital Álvaro Cunqueiro fueron incluidos en estos estudios.

Medicina Interna, con 160 participantes; Reumatología, con 60; Psiquiatría, con 51; Neurología, con 45; y Digestivo, con 25, son las especialidades del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) con más presencia en los ensayos clínicos que han estado abiertos en el último lustro. Cuenta Llobet que un ámbito del Chuvi donde empieza a crecer la participación en ensayos clínicos es el de Pediatría.

Otro campo en el que se está poniendo el foco —no solo en Vigo, sino a nivel estatal— es Atención Primaria. «Hay muchos pacientes crónicos que no van a hacer el seguimiento al hospital», explica Marta Llobet y pone de ejemplo a las personas con asma. «Es un reto para toda España que participen los médicos de Primaria», sostiene, aunque son conscientes de sus dificultades añadidas para estas labores por la elevada carga asistencial.

A través de la Fundación Galicia Sur, los servicios contratan personal que se encarga de coordinar estudios, llevar el trabajo administrativo, extraer muestras, enviarlas a los laboratorios designados por las farmacéuticas... Una parte de los fondos que reciben por los ensayos también se destinan a contrataciones en el Servicio de Farmacia, donde deben llevar un control muy estricto de estos fármacos.

Llobet explica que España tiene «muy buena calidad» de ensayos por las historias clínicas informatizadas y por el sistema de salud público, que atiende a toda la población y gracias al que la investigación evita sesgos.