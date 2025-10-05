El Gobierno anuncia en Vigo que prohibirá el acceso del menor a las recompensas de videojuegos

El Hotel Attica, en Samil, acoge desde este pasado viernes y hasta el día de hoy el congreso nacional de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar). Uno de los grandes anuncios que tuvieron lugar en estas jornadas llegó por parte del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, que verbalizó una nueva normativa estatal para prohibir el acceso de menores de edad a ciertos contenidos en videojuegos. Se trata de los llamados lootboxes (cajas de recompensa), casinos encubiertos que las empresas usan como estrategia de monetización.

«Por primera vez vamos a contar con una norma que prohiba el acceso de las personas menores de edad a los mecanismos de recompensa inmediata en videojuegos, conocidos como lootboxes», apremió Pérez en relación a la Ley de Entornos Digitales Seguros, que actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.