Fallece un motorista de 58 años en una colisión múltiple

Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos. Alrededor de la medianoche del pasado viernes, Policía Local de Vigo, Guardia Civil, Bomberos y varias unidades del 061 acudieron a la carretera de Camposancos de Vigo, a la altura del número 434, donde media hora antes tuvo lugar un grave accidente con varios vehículos implicados.

Tal y como confirmaron varios de estos servicios actuantes, en el siniestro se vieron implicados dos turismos y una motocicleta, manejada por un hombre de 58 años que finalmente fallecería a causa del fuerte impacto. Las cuatro personas —dos hombre y dos mujeres de 24, 26 y 23 años— que viajaban el primer turismo fueron trasladadas al Cunqueiro y a Povisa con pronóstico grave. Una de ellas tuvo que ser excarcelada por los bomberos.