Fallece un motorista de 58 años en una colisión múltiple
Otras cuatro personas resultaron heridas graves | El choque se produjo en Camposancos
Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos. Alrededor de la medianoche del pasado viernes, Policía Local de Vigo, Guardia Civil, Bomberos y varias unidades del 061 acudieron a la carretera de Camposancos de Vigo, a la altura del número 434, donde media hora antes tuvo lugar un grave accidente con varios vehículos implicados.
Tal y como confirmaron varios de estos servicios actuantes, en el siniestro se vieron implicados dos turismos y una motocicleta, manejada por un hombre de 58 años que finalmente fallecería a causa del fuerte impacto. Las cuatro personas —dos hombre y dos mujeres de 24, 26 y 23 años— que viajaban el primer turismo fueron trasladadas al Cunqueiro y a Povisa con pronóstico grave. Una de ellas tuvo que ser excarcelada por los bomberos.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros