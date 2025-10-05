Evacuados 80 vecinos de Gregorio Espino por un fuego
El incendio se produjo por una fuga en varias bombonas de butano de un local anexo
Un incendio declarado en la madrugada de este pasado sábado en el nº 2 de la Avenida Gregorio Espino obligó a desalojar de forma preventiva unas 40 viviendas afectando a un total 80 vecinos, si bien no hubo que lamentar daños personales.
El suceso se produjo sobre las 04.00 horas, cuando el 112 Galicia recibió el aviso de una central de alarmas que alertaba de un fuego en el almacén de un local.
Según las primeras investigaciones, el incendio se habría originado por una fuga en varias bombonas de butano, lo que provocó las llamas y la acumulación de gases en el patio interior del inmueble.
Ante el riesgo existente, los bomberos decidieron evacuar las viviendas cercanas hasta que la situación estuviera controlada. La Policía Local proporcionó mantas y agua a los vecinos y usaron las patrullas para cobijar a niños y personas mayores.
