El Concello aprueba otras cincuenta ayudas de emergencia por 9.000 euros

El Concello de Vigo continúa con su estrategia de apoyo a los sectores más vulnerables de la ciudad, el impulso a la cultura local y la creación de empleo, mediante una batería de nuevas medidas aprobadas esta semana.

En el ámbito social se han concedido 46 nuevas ayudas de emergencia por un importe total superior a 9.000 euros. Estas incluyen 14 ayudas para alimentación, 14 para vivienda —que han evitado otros tantos desahucios—, 16 para suministros y 2 para farmacia. En lo que va de año, el Concello ha destinado más de 800.000 euros a 2.690 ayudas de emergencia, todas ellas compatibles con otros programas de atención social.

Estas acciones forman parte de una política pública integral que busca no solo atender urgencias, sino también prevenir la exclusión social. Desde el gobierno local insisten en que «ninguna familia se quede atrás» es una prioridad, y por ello las ayudas se gestionan con agilidad y coordinación con otros servicios municipales.

En el plano cultural, Abel Caballero indicó que se aprobaron subvenciones de 7.000 euros para el Festival Vértice 13 y 5.000 euros para el Festival Kerouac 2025, que traerá a Vigo artistas, músicos y poetas de distintos países.

Asimismo, se ratificó una subvención de 80.000 euros para la feria Conxemar, junto con otras ayudas para ARVI y Mindtech (78.000 euros cada una), destinadas a fomentar el empleo y dinamizar la economía local.

Por último, el Concello destinó 1,2 millones de euros al fomento del empleo directo, lo que permitirá la contratación de 172 personas en 57 entidades diferentes.