Canido convierte su lonja en la gran feria del mar

La lonja de Canido se convirtió ayer en un gran mercadillo dedicado al mar, con puestos de artesanía, música y, por supuesto, comida. En una jornada impulsada por Fundamar, la Confraría de Pescadores de Vigo y la Unión de Cooperativas ESPAZOCOOP, la feria #Esdomar reunió a 17 entidades de economía social para el emprendimiento, la inclusión y la promoción de la economía circular y los productos locales de la pesca artesanal.