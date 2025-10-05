El Balaídos para el Mundial 2030 mantendrá la misma fachada y está blindado en el PXOM

Una nueva obra y proyecto para dar cabida a 43.000 personas y un sueño: que Vigo vuelva a ser sede del segundo mayor evento deportivo a nivel global. El Concello continúa desvelando los detalles de la ampliación del estadio de Balaídos para acoger el Mundial 2030, casi medio siglo después de una cita que cambió el recinto y la ciudad. Tras solicitar el permiso a Augas de Galicia para la construcción de los dos nuevos colectores y pedir a Xunta y Diputación que cofinancien los entre 3 y 5 millones de euros que costarán, el gobierno local ve el camino despejado para adecuarse a las exigencias de la FIFA.

Para ello levantará un nuevo anfiteatro para 11.000 espectadores en Tribuna, retranqueando el perímetro actual del coliseo celeste unos 30 metros. Y aunque esta solución se dio a conocer en septiembre, ya había pistas que apuntaban a ella meses atrás. El nuevo Plan Xeral aprobado el 26 de mayo y en vigor desde el 27 de agosto amplía el perímetro del «equipamiento deportivo 333» más allá de las bancadas actuales, invadiendo buena parte de la explanada anexa. Así, el gobierno municipal podrá agilizar todos los trámites y obras para que en poco más de 50 meses las mejores selecciones se den cita en un estadio que ampliará su capacidad por encima de lo previsto.

La adición de este nuevo anfiteatro generaba dudas entre el celtismo, que había abrazado con entusiasmo la estética ondulada de su fachada recreando el mar. «Por fuera seguirá habiendo y existiendo todo este mar de algas y olas extraordinario que hace de Balaídos el mejor campo del mundo», afirma Abel Caballero sobre uno de los requisitos que se mantendrá en el proyecto. «El campo va a ganar en belleza, porque la grada de Tribuna es un poco más alta, pero será una transición suave que prácticamente no se notará», añade el regidor en un vídeo grabado este mismo sábado en sus aledaños.

Su creación evitará las gradas desmontables de visibilidad limitada que propusieron inicialmente a la RFEF y completará el diseño que hace una década quedó recortado al no considerar la anterior directiva necesario un aforo así para Balaídos. «Es una grada sin ninguna duplicidad, toda corrida, una gran bandeja con una visibilidad extraordinaria», finaliza sobre una tesis que cuenta con el aval de Marián Mouriño y el club.

Una categoría superior

Este nuevo cambio en la renovación de Balaídos llega once años después de su inicio, pero su alcance va más allá de la cita que se organizará con Portugal y Marruecos. El nuevo aforo permitirá al Real Club Celta incrementar sus ingresos ordinarios, claves en el cálculo del límite salarial, al «competir» en una nueva categoría dentro del fútbol nacional.

Así, pasará de estar por debajo de campos que han estado años lejos de Primera como el Martínez Valero de Elche (31.388 espectadores), el Enrique Roca de Murcia (31.179) o el Tartiere de Oviedo (30. 500). En este nuevo escalón se situará a la par que el RCDE Stadium del Espanyol (40.500) o el Reale Arena de Donosti (40.000), ambos ya incluidos en la lista de sedes del Mundial de la que ya se ha caído La Rosaleda en Málaga (30.044) y donde el coruñés Riazor sigue sin aclarar como pasará de las 34.000 actuales a las 48.000 prometidas.

Tras las obras ejecutadas durante este verano el resto de gradas constan, aproximadamente, de estos aforos sin contar con las zonas VIP ni otros palcos: La antigua preferencia en Tribuna Baja (2.750 asientos) mientras que en Alta crecen a 3.000; Marcador Bajo con 4.000 y el Alto, con 3.200 asientos y en Río Bajo 5.400 frente a los algo más de 4.500 en Alto. La nueva grada de Gol que estará lista dentro de unos 14 meses añadirá otros 7.000 asientos al nuevo Balaídos.