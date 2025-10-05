Aumentan un 32% los tratamientos con óvulos donados en Vigo

Los tratamientos de fertilidad con óvulos donados se incrementaron en Vigo en un 32%, según la clínica IVI. La paciente tipo que se realiza esta técnica de reproducción asistida tiene una edad media de 42 años. Además de mujeres con edad avanzada, también se dan casos de pacientes con fallo ovárico prematuro o menopausia precoz, que pasaron por una cirugía ovárica o tienen una mala calidad ovocitaria de base o enfermedades hereditarias.