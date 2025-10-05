La avería del ILS inutiliza el aeropuerto de Peinador con veinte vuelos y 2.500 pasajeros desviados en dos días

En casa del pobre todo son goteras. El aeropuerto de Vigo continúa en su mala racha particular más allá de la pérdida de destinos, plazas y pasajeros. Una «incidencia» todavía sin aclarar obligó a degradar el sistema ILS antiniebla de su nivel III al I desde el pasado 22 de septiembre, reduciendo así la fiabilidad y capacidad de aterrizar en situaciones metereológicas adversas como las de este fin de semana. Este hecho, dado a conocer por FARO el viernes al producirse el desvío de siete vuelos, sumó ayer otras doce frecuencias afectadas.

El día 3 fueron algo más de 800 los afectados por los vuelos comerciales de Madrid —incluido un Air Europa que daría la vuelta a los nueve minutos de despegar— y Barcelona, así como la expedición del Sporting de Braga procedente de su partido de Europa League ante el Celtic de Glasgow. Este aterrizaje y los otros tres despegues fueron derivados al aeropuerto de Santiago, que en el sábado 4 volvió a recibir un importante flujo con casi 1.500 viajeros.

Inicialmente las dos primeras frecuencias del día de Air Europa y las dos de Iberia las que tomaron tierra en la terminal de Lavacolla en lugar de Peinador. Así, los regresos programados desde Vigo hacia Barajas con las mismas aeronaves tuvieron que hacerlo desde la capital gallega con el consiguiente traslado de los pasajeros en ambas direcciones con varias horas de demora.

Alba Villar

El único capaz de aterrizar fue el Binter de Tenerife, aunque no fue a la primera. El E195-E2 tuvo que remontar el vuelo rozar la pista a las 12:16 horas, realizando media hora de esperas por las Rías Baixas antes de intentarlo de nuevo con menos nubes. Minutos después se desviarían un Vueling desde Barcelona a Santiago y el Ryanair de Londres-Stansted que, bajo criterio del piloto, fue a Oporto. Casualmente, en las dos frecuencias de la aerolínea irlandesa volaban hasta seis expediciones del «Vigo en Inglés».

Así, las familias que acudían a recogerlos tras semanas en Reino Unido tuvieron que ir dos veces a Peinador, mientras que los jóvenes que debían ir a Hayes, Peterburgh y Twickenham lo hicieron a altas horas de la noche. La aerolínea fletó cuatro autocares en cada terminal, saliendo dos a las 16.30 horas, unos 90 minutos más tarde de la prevista para el despegue. En ese intervalo se escuchó alemán, italiano o portugués en la terminal, denotando la diversa y notable presencia de viajeros en Vigo.

A la espera de explicaciones

Con todo, los mayores problemas se dieron con los vuelos en conexión a Madrid, ya que solo el Air Europa de la tarde y las dos frecuencias de última hora pudieron volver llenos a Barajas. Viajeros con rumbo a destinos como Panamá serán reubicados durante los próximos días si el tiempo y la tecnología lo permiten.

Aena y Enaire trabajan con aeronaves calibradoras ante una «incidencia» para la cual aún no hay explicación oficial de qué ocurrió ni de por qué se ocultó hasta ahora. A los 2.500 viajeros que sufrieron retrasos y desvíos se podrían sumar los cientos que acudirán esta semana al congreso de la FAO o Conxemar, ya que no se garantiza la reparación del ILS hasta el martes.