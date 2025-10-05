Adjudicado por 209.000 euros el mobiliario del Olimpia Valencia
El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha adjudicado los dos lotes en los que dividió el mobiliario del futuro Centro Integral de Salud (CIS) Olimpia Valencia a una misma empresa, Total Ekip S. L., por 209.218 euros —IVA incluido—.
Al concurso se presentaron cuatro empresas e, a igual puntuación en el resto de ámbitos, ganó la que presentó un presupuesto más ajustado
Tras la formalización del contrato, tiene el compromiso de suministrar los muebles en 30 días. La compra incluye mesas de centro, de rincón, de reuniones y de trabajo, sillas, asientos en bancadas, estanterías, percheros y paragüeros.
