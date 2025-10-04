«Vigo con Palestina»: miles de personas toman la ciudad una vez más contra el genocidio

Miles de personas, hasta 40.000 según la organización, se manifestaron este sábado en Vigo para expresar su apoyo al pueblo palestino y reclamar el fin del genocidio. La movilización, convocada por más de 40 colectivos sociales, salió de Vía Norte, recorrió las principales calles del centro de la ciudad bajo el lema «Vigo con Palestina»

Ni la lluvia ni el descenso de las temperaturas hicieron que el ímpetu de la marcha, en la que se escucharon consignas como «dende o río ata o mar, Palestina vencerá» o «non é unha guerra, é un xenocidio, y se denunció la masacre de civiles, especialmente niños. «Grazas por encher as rúas de dignidade. Cada día milleiros de personas ven vulnerado o seu dereito máis básico: vivir sen medo a morrer. Non queremos mirar para outro lado. Sabemos que a causa de Palestina é da humanidade. A solidaridads é un compromiso coa verdade», pronunciaban en su manifiesto a la llegada a Porta do Sol. Hasta media hora tardaron en acceder a la plaza los últimos manifestantes desde que entrara la cabeza de la marcha.

Manifestación en apoyo a Palestina este sábado en Vigo. / Alba Villar

La protesta se produce en un momento de máxima tensión diplomática tras los últimos anuncios sobre el conflicto. Israel ha comunicado que acepta el plan de paz propuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump, aunque continúa con las operaciones militares en Gaza. Por su parte, Hamás ha mostrado su disposición a aceptar las bases del plan —que incluye la liberación de todos los rehenes israelíes— pero con reservas y la intención de negociar algunos de sus puntos.

El contexto político internacional ha reforzado la convocatoria de movilizaciones similares en otras ciudades gallegas y españolas. De hecho, para este domingo está prevista otra manifestación en Santiago de Compostela, en continuidad con los actos de apoyo al pueblo palestino que se desarrollan en distintos puntos del país.