Viaje al interior del cuerpo humano

Hace años el público no especializado aprendía de anatomía a través de dibujos en los libros y la televisión. «Érase una vez el cuerpo humano» fue una serie que marcó a toda una generación, sin embargo, se aleja de la realidad. La muestra Bodies Evolution que aterrizó ayer en el Auditorio Mar de Vigo brinda una oportunidad «única para conocer cómo somos verdaderamente por dentro», así lo asegura el promotor de la exposición en Europa, Rascid Baifraouri. El alcalde, Abel Caballero, asistió ayer a su inauguración.

Se trata de una colección compuesta por ocho cuerpos reales y más de 100 órganos para explicar el funcionamiento de los sistemas nervioso, muscular, óseo, circulatorio, digestivo, reproductivo y respiratorio; de una manera muy práctica e ilustrativa. «Está presentada de una forma pedagógica, para que los niños puedan aprender », concreta el encargado.

La exposición ha girado por más de 40 países y han acudido a ella más de 30 millones de personas. En las facultades de Medicina se estudia con cuerpos humanos, Baifraouri quería acercar esa posibilidad al público común. No fue sencillo, hubo un tiempo de espera de más de 10 años para conseguir los elementos expuestos.

«Finalmente se logró gracias a las personas que donan su cuerpo a la ciencia», especifica el promotor. Los órganos han sido «cuidadosamente conservados» mediante plastinación (proceso tecnológico para el mantenimiento de materiales biológicos).

Acogida positiva

La acogida del público en sus anteriores destinos ha sido muy positiva. «Además de familias, suelen acudir muchos docentes de Medicina y su sensación tras realizar la visita es buena», resalta Baifraouri . Los más aprensivos también tienen cabida en esta exposición «puede impactarles al principio, pero enseguida se acostumbran», sostiene.

La muestra se nutre, además, de experiencias interactivas como unos rayos X donde se ve cómo las diferentes capas del brazo desaparecen hasta dejar los huesos descubiertos, y un viaje a través de gafas virtuales entre neuronas y glóbulos rojos por el interior del cuerpo humano. Estará en la ciudad hasta el 26 de octubre.