Los transportistas inician el proceso para conseguir la nulidad de la prórroga de la AP-9

Los empresarios de transporte, representados por Fegatramer, tomaron a principios del pasado mes, la decisión de iniciar el proceso para conseguir que se declare la nulidad de pleno derecho de las dos prórrogas de la concesión de la AP-9 así como de la venta de las participaciones de AUDASA. Esta declaración de intenciones se ha oficializado ya con la presentación de una reclamación administrativa ente el Consejo de Ministros. Si este trámite no recibe contestación y agotada esta vía por silencio administrativo, los transportistas podrán interponer una demanda instando la declaración de esta nulidad ante el Tribunal Supremo, lo que permitiría iniciar el proceso judicial de nulidad de la prórroga de la concesión de la AP-9.

El objetivo de este movimiento pasa por no tener que esperar a que la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) dictaminen si el Gobierno de España debe rescindir de forma legal la concesión de la autopista del Atlántico tras haber declarada ilegal la última prórroga de 25 años en su explotación por parte de Audasa. Y es que el objetivo de los transportistas no pasa solo por la declaración de nulidad de la prórroga, sino también la nulidad de todos los peajes cobrados desde entonces, que han reportado a Audasa beneficios millonarios.